Mac McClung'dan NBA All-Star Tarihine Geçen Smaç Performansı
Mac McClung'dan NBA All-Star Tarihine Geçen Smaç Performansı
NBA All-Star 2025’in ikinci günü, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının gerçekleştiği gecede, yıldız oyuncular kıyasıya rekabet etti. İşte gecenin öne çıkan anları 👇
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San Francisco’daki Chase Center’da düzenlenen NBA All-Star 2025 etkinliğinde yetenek, üç sayı ve smaç yarışmaları her yıl olduğu bu yıl da gibi muhteşem anlara sahne oldu.
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Yetenek yarışmasında Cleveland Cavaliers’lı Donovan Mitchell ve Evan Mobley, finalde Warriors’tan Draymond Green ve Moses Moody’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Üç sayı yarışmasında Damian Lillard, üçüncü kez üst üste kazanma hedefinde başarısız olurken, Miami Heat’ten Tyler Herro, finalde Warriors’tan Buddy Hield’ı 24-23’lük skorla geçerek zirveye çıktı.
Smaç yarışmasında ise Orlando Magic’ten Mac McClung, Stephon Castle’ı geride bırakarak üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.
26 yaşındaki oyun kurucu, yarışma tarihinde bunu başaran ilk isim olarak da kayıtlara geçti.
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Donovan Mitchell ve Evan Mobley'in yetenek yarışmasındaki performansı 👇
Tyler Herro'nun üç sayı performansı 👇
Mac McClung'ın smaç performansı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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