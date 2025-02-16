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Sarı-Lacivertli Taraftarlardan "Açıklanamayan Fenerbahçe Görselleri"

Sarı-Lacivertli Taraftarlardan "Açıklanamayan Fenerbahçe Görselleri"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.02.2025 - 14:00

Futbol, hız, taktik ve mücadeleyle olduğu kadar anlık sürprizleriyle de büyüleyici bir spor. Tabi bu sürprizler bazen iyi bazen de kötü olabiliyor. Oyuncuların saha içinde veya saha dışında kameralara yakalandığı tuhaf anlar yıllar geçse de taraftarın aklından silinemiyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada takımlarına dair en anlamlandıramadıkları, komik durumları paylaştı.

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X'te "darker" adlı kullanıcı, "Açıklanamayan fenerbahçe görselleri galerinizdekileri atın bakalım neler varmış." dedi.

X'te "darker" adlı kullanıcı, "Açıklanamayan fenerbahçe görselleri galerinizdekileri atın bakalım neler varmış." dedi.
twitter.com

Paylaşım büyük ilgi gördü. Bakalım kendisine nasıl yanıtlar gelmiş?

Paylaşım büyük ilgi gördü. Bakalım kendisine nasıl yanıtlar gelmiş?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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