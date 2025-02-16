Sarı-Lacivertli Taraftarlardan "Açıklanamayan Fenerbahçe Görselleri"

Futbol, hız, taktik ve mücadeleyle olduğu kadar anlık sürprizleriyle de büyüleyici bir spor. Tabi bu sürprizler bazen iyi bazen de kötü olabiliyor. Oyuncuların saha içinde veya saha dışında kameralara yakalandığı tuhaf anlar yıllar geçse de taraftarın aklından silinemiyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada takımlarına dair en anlamlandıramadıkları, komik durumları paylaştı.