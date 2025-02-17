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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 17:40

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Transfer dönemi sona erdi, Galatasaray Avrupa Ligi'nde tur şansını zora soktu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Efsane 🫡

1. Efsane 🫡
twitter.com

2. Hasret kalmıştık şöyle transferlere

2. Hasret kalmıştık şöyle transferlere
twitter.com

3. Bir anda herkes gitti

3. Bir anda herkes gitti
twitter.com

4. Maç bitemedi ne yazık ki 🙄

4. Maç bitemedi ne yazık ki 🙄
twitter.com

5. Heyecan 😎

5. Heyecan 😎
twitter.com
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6. 😂😂

6. 😂😂
twitter.com

7. Sorun Berkan'da mı sizce?

7. Sorun Berkan'da mı sizce?
twitter.com

8. Yeni kaleci arayışları başlamış...

8. Yeni kaleci arayışları başlamış...
twitter.com

9. Rövanşta iş çok zor

9. Rövanşta iş çok zor
twitter.com

10. Kimsenin unutmadığı o pozisyon 😁

10. Kimsenin unutmadığı o pozisyon 😁
twitter.com
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11. Üzdü 😥

11. Üzdü 😥
twitter.com

12. Bu rengi seçenler sağ olsun 😁

12. Bu rengi seçenler sağ olsun 😁
twitter.com

13. Sezon başındaki performans mumla aranır oldu

13. Sezon başındaki performans mumla aranır oldu
twitter.com

14. Daha neler göreceğiz bakalım

14. Daha neler göreceğiz bakalım
twitter.com

15. Yapay zeka gibi

15. Yapay zeka gibi
twitter.com
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16. Sert olmuş

16. Sert olmuş
twitter.com

17. Parayı çok sevdiği söylenmişti

17. Parayı çok sevdiği söylenmişti
twitter.com

18. Etkinlik için İstanbul'a gelen yıldız basketbolcu, yolu karıştırınca sosyal medyadan "Kevin Durant Ümraniye'de kayboldu, Allah rızası için gören yolu tarif etsin.'' paylaşımında bulunulmuştu😂

18. Etkinlik için İstanbul'a gelen yıldız basketbolcu, yolu karıştırınca sosyal medyadan "Kevin Durant Ümraniye'de kayboldu, Allah rızası için gören yolu tarif etsin.'' paylaşımında bulunulmuştu😂
twitter.com

19. Muhtemelen

19. Muhtemelen
twitter.com

20. Ne yazık ki doğru 😂

20. Ne yazık ki doğru 😂
twitter.com
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21. Samandıra suyu

21. Samandıra suyu
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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