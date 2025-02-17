Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Transfer dönemi sona erdi, Galatasaray Avrupa Ligi'nde tur şansını zora soktu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?
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1. Efsane 🫡
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2. Hasret kalmıştık şöyle transferlere
3. Bir anda herkes gitti
4. Maç bitemedi ne yazık ki 🙄
5. Heyecan 😎
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6. 😂😂
7. Sorun Berkan'da mı sizce?
8. Yeni kaleci arayışları başlamış...
9. Rövanşta iş çok zor
10. Kimsenin unutmadığı o pozisyon 😁
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11. Üzdü 😥
12. Bu rengi seçenler sağ olsun 😁
13. Sezon başındaki performans mumla aranır oldu
14. Daha neler göreceğiz bakalım
15. Yapay zeka gibi
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16. Sert olmuş
17. Parayı çok sevdiği söylenmişti
18. Etkinlik için İstanbul'a gelen yıldız basketbolcu, yolu karıştırınca sosyal medyadan "Kevin Durant Ümraniye'de kayboldu, Allah rızası için gören yolu tarif etsin.'' paylaşımında bulunulmuştu😂
19. Muhtemelen
20. Ne yazık ki doğru 😂
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21. Samandıra suyu
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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