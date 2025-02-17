Galatasaray Taraftarından 2-1'lik Rizespor Galibiyetine Gelen Tepkiler
Galatasaray Taraftarından 2-1'lik Rizespor Galibiyetine Gelen Tepkiler
Galatasaray yeni transferleri Lemina ve Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydikleri maçta skora katkı yapmayı başardı. Rizespor karşısında alınan galibiyet, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde şampiyonluk inancını daha da artırdı.
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Sarı-kırmızılı taraftarların galibiyet sonrası öne çıkan sosyal medya paylaşımları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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