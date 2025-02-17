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Ne Basketbola Ne de Alperen'e Doyabildik: NBA All- Star'ın Yeni Formatı Tepkilere Neden Oldu

Ne Basketbola Ne de Alperen'e Doyabildik: NBA All- Star'ın Yeni Formatı Tepkilere Neden Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 20:32

NBA All-Star'ın yeni formatı basketbolseverlerden geçemedi. Dev organizasyonda yapılan değişiklik sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Seyir zevkinin ve oynanan oyunun süresinin oldukça düştüğü belirtildi.

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NBA, 2025 All-Star organizasyonunda büyük bir değişikliğe giderek klasik Doğu-Batı mücadelesi yerine dört takımın kozlarını paylaştığı mini turnuva formatını denedi.

NBA, 2025 All-Star organizasyonunda büyük bir değişikliğe giderek klasik Doğu-Batı mücadelesi yerine dört takımın kozlarını paylaştığı mini turnuva formatını denedi.

Ancak bu yenilik beklenen ilgiyi görmedi, taraftarların sert eleştirilerine hedef oldu.

Ancak bu yenilik beklenen ilgiyi görmedi, taraftarların sert eleştirilerine hedef oldu.

Basketbolseverler, sosyal medyada rekabetin düştüğünü ve gerçek bir maç atmosferinin kaybolduğunu savundu.

Basketbolseverler, sosyal medyada rekabetin düştüğünü ve gerçek bir maç atmosferinin kaybolduğunu savundu.

Konuya dair öne çıkan sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde 👇

Konuya dair öne çıkan sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde 👇
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Yeni formatı bu içeriğimizde anlatmıştık 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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