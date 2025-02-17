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Kaçamak Cevap Verdi: Eski Futbolcu Mesut Özil'den Milli Takım İtirafı

Kaçamak Cevap Verdi: Eski Futbolcu Mesut Özil'den Milli Takım İtirafı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 18:31

Eski futbolcu Mesut Özil, bitmek bilmeyen tartışmalara konu olan Almanya Milli Takımı tercihine dair konuştu. Türk asıllı Alman oyuncu, o dönem farklı olayların yaşandığını belirtirken bu durumun kendi isteğiyle gerçekleşmediğini dile getirdi.

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Kariyerinde Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde top koşturan Mesut Özil, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını da giydikten sonra 2023'ün başında yeşil sahalara veda etmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde top koşturan Mesut Özil, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını da giydikten sonra 2023'ün başında yeşil sahalara veda etmişti.

Milli takım tercihinden dolayı sıklıkla eleştirilen eski yıldız orta saha, Vav TV'deki bir programda bu konuya değindi.

Milli takım tercihinden dolayı sıklıkla eleştirilen eski yıldız orta saha, Vav TV'deki bir programda bu konuya değindi.

Özil, "Neden Almanya Milli Takımı'nı seçtiniz?" sorusunda şunları söyledi 👇

Özil, "Neden Almanya Milli Takımı'nı seçtiniz?" sorusunda şunları söyledi 👇

"Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu.

"Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu.

Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı.

Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı.
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Almanya Milli Takımı'nda da çok başarılar elde ettim. Saygısızlık etmiş olurum"

Almanya Milli Takımı'nda da çok başarılar elde ettim. Saygısızlık etmiş olurum"

Özil'in soruyu cevapladığı anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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