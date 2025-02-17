Kaçamak Cevap Verdi: Eski Futbolcu Mesut Özil'den Milli Takım İtirafı
Kaçamak Cevap Verdi: Eski Futbolcu Mesut Özil'den Milli Takım İtirafı
Eski futbolcu Mesut Özil, bitmek bilmeyen tartışmalara konu olan Almanya Milli Takımı tercihine dair konuştu. Türk asıllı Alman oyuncu, o dönem farklı olayların yaşandığını belirtirken bu durumun kendi isteğiyle gerçekleşmediğini dile getirdi.
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Kariyerinde Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde top koşturan Mesut Özil, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını da giydikten sonra 2023'ün başında yeşil sahalara veda etmişti.
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Milli takım tercihinden dolayı sıklıkla eleştirilen eski yıldız orta saha, Vav TV'deki bir programda bu konuya değindi.
Özil, "Neden Almanya Milli Takımı'nı seçtiniz?" sorusunda şunları söyledi 👇
"Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu.
Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı.
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Almanya Milli Takımı'nda da çok başarılar elde ettim. Saygısızlık etmiş olurum"
Özil'in soruyu cevapladığı anlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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