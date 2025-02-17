onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Rize'de Galip: Sarı-Kırmızılar Fenerbahçe Maçı Öncesinde Hata Yapmadı

Galatasaray, Rize'de Galip: Sarı-Kırmızılar Fenerbahçe Maçı Öncesinde Hata Yapmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.02.2025 - 22:01

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında rakibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek adını bir üst tura yazdırma şansını zora sokan Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor engelini aşmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesinde şampiyonluk yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren goller Osimhen'den geldi. Nijeryalı forvet, 47. ve 86. dakikalarda skoru değiştirdi.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren goller Osimhen'den geldi. Nijeryalı forvet, 47. ve 86. dakikalarda skoru değiştirdi.

Deplasman ekibinde gollerin asistlerini yeni transferler Frankowski ve Lemina yaptı. Ev sahibinin tek golünü ise 54'te Ali Sowe kaydetti.

Deplasman ekibinde gollerin asistlerini yeni transferler Frankowski ve Lemina yaptı. Ev sahibinin tek golünü ise 54'te Ali Sowe kaydetti.

Okan Buruk ve öğrencileri, aldıkları bu sonuçta 24 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde hata yapmamış oldu.

Okan Buruk ve öğrencileri, aldıkları bu sonuçta 24 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde hata yapmamış oldu.

Süper Lig'de 24. hafta sonunda oluşan puan durumu 👇

Süper Lig'de 24. hafta sonunda oluşan puan durumu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın