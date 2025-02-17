Galatasaray, Rize'de Galip: Sarı-Kırmızılar Fenerbahçe Maçı Öncesinde Hata Yapmadı
Galatasaray, Rize'de Galip: Sarı-Kırmızılar Fenerbahçe Maçı Öncesinde Hata Yapmadı
Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında rakibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek adını bir üst tura yazdırma şansını zora sokan Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor engelini aşmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesinde şampiyonluk yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
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Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'a konuk olan lider Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren goller Osimhen'den geldi. Nijeryalı forvet, 47. ve 86. dakikalarda skoru değiştirdi.
Deplasman ekibinde gollerin asistlerini yeni transferler Frankowski ve Lemina yaptı. Ev sahibinin tek golünü ise 54'te Ali Sowe kaydetti.
Okan Buruk ve öğrencileri, aldıkları bu sonuçta 24 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde hata yapmamış oldu.
Süper Lig'de 24. hafta sonunda oluşan puan durumu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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