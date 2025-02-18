Dev Derbi Öncesi Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Dev Derbi Öncesi Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi
Sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen kupa yarışında kimin mutlu sona ulaşacağı büyük merak konusuyken şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Galatasaray'ın oranı yükselirken Fenerbahçe'nin oranı düştü.
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 24. haftası Rizespor - Galatasaray maçı ile noktalandı
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Şampiyonluk oranları güncellendi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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