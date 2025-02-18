Dev Derbi Öncesi Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Uzun süredir liderliği elinde bulunduran Okan Buruk ve öğrencileri, Rize deplasmanından 2-1'le döndü. Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe de evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü, 6 puanlık farkı korudu. Haftanın mücadelesinde ise Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.