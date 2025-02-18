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Dev Derbi Öncesi Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Dev Derbi Öncesi Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 18:41

Sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen kupa yarışında kimin mutlu sona ulaşacağı büyük merak konusuyken şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Galatasaray'ın oranı yükselirken Fenerbahçe'nin oranı düştü.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 24. haftası Rizespor - Galatasaray maçı ile noktalandı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 24. haftası Rizespor - Galatasaray maçı ile noktalandı

Uzun süredir liderliği elinde bulunduran Okan Buruk ve öğrencileri, Rize deplasmanından 2-1'le döndü. Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe de evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü, 6 puanlık farkı korudu. Haftanın mücadelesinde ise Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluk oranları güncellendi

Şampiyonluk oranları güncellendi

Ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından yani 17. hafta sonunda açıklanan şampiyonluk oranların yeniden güncellendi. Yapılan güncellemede Beşiktaş, Samsunspor ve Galatasaray'ın oranları yükseldi, Fenerbahçe'nin oranın da ise düşüş yaşandı.

İşte yeni oranlar 👇

İşte yeni oranlar 👇

Süper Lig'de güncel puan durumu 👇

Süper Lig'de güncel puan durumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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