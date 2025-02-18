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Fenerbahçe'nin Genç Yeteneği Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Ulaşım Yüzünden Ayrılmış

Fenerbahçe'nin Genç Yeteneği Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Ulaşım Yüzünden Ayrılmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 17:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de şans verdiği genç yetenek Yusuf Akçiçek hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyesi Can Çobanoğlu, Akçiçek’in Galatasaray altyapısından ayrılış sürecini anlattı.

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2019 yılının Eylül ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu

2019 yılının Eylül ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu

Futbolculuk kariyerine 2016 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Yusuf Akçiçek, 2019 yazında sarı-kırmızılı kulüpten bedelsiz bir şekilde ayrılmış, Fenerbahçe'ye katılmıştı.

Jose Mourinho ile birlikte as takımda şans bulmaya başladı

Jose Mourinho ile birlikte as takımda şans bulmaya başladı

Ali Koç yönetimi, geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile noktaladıktan sonra takımı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya etmişti. Yıldız çalıştırıcı, kadrosuna katmak istediği oyuncuları bir bir sıralarken bir gözü de kulübün genç futbolcularındaydı. 62 yaşında Portekizli, temmuz ayında Yusuf'u as kadroya çağırmıştı. Bu tarihten sonra A Takım ile antrenmanlara çıkan 2006 doğumlu stoper, bir dakika da olsa ilk kez 28 Kasım'da oynanan Slavia Prag maçında çubuklu formayı sırtına geçirmişti. 

Defans hattının art arda yaşadığı sakatlıklar kendisi için şans oldu. Antrenmanlarda Mourinho'nun güvenini kazanan 1.93'lük defans, Avrupa Ligi'ndeki son üç maçta 90 dakika forma giydi, mücadelesi hem taraftarın hem de teknik ekibin takdirini kazandı. 'Yeni bir yıldız' geliyor söylemleri hızla yayıldı.

Galatasaray'dan "ayrılık" açıklaması geldi

Galatasaray'dan "ayrılık" açıklaması geldi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, divan kurulu toplantısında 19 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpten ulaşım yüzünden ayrıldığını açıkladı:

'Bunlar kolay konular değil de yine de söyleyeyim. Yusuf'un babası, evleri Anadolu yakasında olduğu için antrenmanlara gidip gelmenin zor olduğunu düşünerek Avrupa yakasına taşınma telaşında ve yer arayışında olduğu anda Yusuf Akçiçek'in kulüple ilişiği kesildi Takım değiştirmek zorunda kaldı. 

Florya Florya derken, altyapı altyapı derken, Florya'nın iyi düzenlenmesi derken boş yere söylemiyoruz. Florya'nın içine gidip kahve çay içelim telaşında değiliz. Florya'nın kötü yönetilmesinin nelere mal olduğunu görüyoruz. Florya'nın mutlaka kulüp aklı tarafından, normal Avrupa'daki kulüplerin yaptığı gibi denetlenmesi şarttır. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih böyledir. Her antrenör gelip istediğini yapamaz'

Fenerbahçe’nin eski scout şefi Serhat Pekmezci de Akçiçek'in transfer süreci HT Spor'daki röportajında şöyle anlatmıştı 👇

Fenerbahçe’nin eski scout şefi Serhat Pekmezci de Akçiçek'in transfer süreci HT Spor'daki röportajında şöyle anlatmıştı 👇

'Yusuf Akçiçek’i 11 yaşından beri takip ediyordum. Turnuvalarda ve yerel liglerde oynarken, Altınordu’da çalıştığım dönemden beri tanıyordum. Fenerbahçe’ye geldikten sonra onunla hiç temasım olmadı, hatta ailesinin numarası bile yoktu bende.

2019’un başında Fenerbahçe’de göreve yeni başlamıştım. Bir gün tanımadığım bir numaradan telefon geldi. Arayan kişi, Yusuf’un bir yakını olduğunu ve beni Altınordu’dan tanıdığını söyledi. Ben de Yusuf’u çok beğendiğimi, onun Türk futboluna kazandırılması gereken bir yetenek olduğunu belirttim. O da bana, ‘Hocam, biz Galatasaray’dan ayrıldık’ dedi. Eğer ben o dönemde Altınordu’da olsaydım, muhtemelen Yusuf oraya giderdi. Ailesi, Yusuf’un gelişimine katkı sağlayacak bir ortam arıyordu.

Ancak ben hemen ‘Gelin’ demedim, çünkü Galatasaray’da sevdiğim dostlarım, hocalarım ve meslektaşlarım vardı. Öncelikle durumu teyit etmek için Galatasaray’daki arkadaşlarımı aradım. Gerçekten kulüpten ayrıldı mı, yoksa bu süreçte bir değerlendirme aracı olarak mı kullanılıyorum, bunu öğrenmek istedim. Onlar da Yusuf’u göndermek yönünde bir karar aldıklarını söylediler. Medeni bir şekilde bu süreci konuştuk. Daha sonra durumu üst birimlerime raporladım. Yusuf’u daha önceden tanıdığımı, fiziksel özelliklerini, potansiyelini ve ailesinin kulüp yapımıza uygun olduğunu anlattım. Ailesi de son derece sağlıklı bir yapıya sahipti; çocuğa yalnızca maddi açıdan bakmayan, tıpkı Arda Güler’in ailesi gibi bir anlayışa sahiplerdi.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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