Fenerbahçe'nin Genç Yeteneği Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Ulaşım Yüzünden Ayrılmış
Fenerbahçe'nin Genç Yeteneği Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Ulaşım Yüzünden Ayrılmış
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de şans verdiği genç yetenek Yusuf Akçiçek hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyesi Can Çobanoğlu, Akçiçek’in Galatasaray altyapısından ayrılış sürecini anlattı.
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2019 yılının Eylül ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu
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Jose Mourinho ile birlikte as takımda şans bulmaya başladı
Galatasaray'dan "ayrılık" açıklaması geldi
Fenerbahçe’nin eski scout şefi Serhat Pekmezci de Akçiçek'in transfer süreci HT Spor'daki röportajında şöyle anlatmıştı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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