Galatasaray'ın Eski Kaptanı Selçuk İnan'dan Transfer İtirafı

Trabzonspor'da geçirdiği üç sezonun ardından ligin en iyi orta sahalarından biri haline gelen başarılı isim, 2011 yazında ise tam anlamıyla yıldızlaşacağı kulübü Galatasaray'a gitmişti. Sarı-kırmızılı kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli bir pay sahibi olan İnan, performansıyla A Milli Takım'ın da vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu.