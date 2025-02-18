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Galatasaray'ın Eski Kaptanı Selçuk İnan'dan Transfer İtirafı

Galatasaray'ın Eski Kaptanı Selçuk İnan'dan Transfer İtirafı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 20:48

Türkiye Futbol Federasyonu, Youtube'da yayınladığı Efsaneler programının son bölümünde eski milli futbolcu Selçuk İnan'ı konuk etti. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan orta saha önemli başarılar elde ettiği kariyerinin başlangıcına dair önemli bir açıklamada bulundu.

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2008 yılında Manisaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu

2008 yılında Manisaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu

Çanakkale Dardanelspor altyapısından yetişen Selçuk İnan, 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Manisaspor tarafından transfer edilmiş, burada sergilediği performansla da Trabzonspor'un dikkatini çekmeyi başarmıştı. 2008 yazında bordo-mavili ekip, Manisa temsilcisine 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödemiş, İnan'ı renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'da birçok başarıya imza atmıştı

Galatasaray'da birçok başarıya imza atmıştı

Trabzonspor'da geçirdiği üç sezonun ardından ligin en iyi orta sahalarından biri haline gelen başarılı isim, 2011 yazında ise tam anlamıyla yıldızlaşacağı kulübü Galatasaray'a gitmişti. Sarı-kırmızılı kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli bir pay sahibi olan İnan, performansıyla A Milli Takım'ın da vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu.

"Manisaspor beni Fenerbahçe'ye sattı" dedi

"Manisaspor beni Fenerbahçe'ye sattı" dedi

TFF'nin Youtube hesabında yayınladığı Efsaneler serisinin son bölümüne konuk olan eski futbolcu, genç yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yaklaştığını ancak son anda Trabzonspor'u seçtiğini söyledi.

İnan'ın açıklaması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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