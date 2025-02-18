Galatasaray'ın Eski Kaptanı Selçuk İnan'dan Transfer İtirafı
Galatasaray'ın Eski Kaptanı Selçuk İnan'dan Transfer İtirafı
Türkiye Futbol Federasyonu, Youtube'da yayınladığı Efsaneler programının son bölümünde eski milli futbolcu Selçuk İnan'ı konuk etti. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan orta saha önemli başarılar elde ettiği kariyerinin başlangıcına dair önemli bir açıklamada bulundu.
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2008 yılında Manisaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu
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Galatasaray'da birçok başarıya imza atmıştı
"Manisaspor beni Fenerbahçe'ye sattı" dedi
İnan'ın açıklaması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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