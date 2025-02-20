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Ayrılık Resmileşti: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i MLS Ekibi Los Angeles'a Kiraladı

Ayrılık Resmileşti: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i MLS Ekibi Los Angeles'a Kiraladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.02.2025 - 18:20

Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası eski performansını bir türlü yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe kariyeri noktalandı. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun Major Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angelas FC'ye kiralandığını duyurdu.

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15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfere edilmişti

15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfere edilmişti

Başakşehir'deki performansıyla 2017 yazında İtalya Seri A ekibi Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, dev kulüpte üç sezon geçirdikten sonra sırasıyla Leicester ve Marsilya'ya kiralanmıştı. 2022 yazında Marsilya, 11,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek milli futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Fransız ekiple 93 maça çıkan ve bu maçlarda 18 gol 12 asistlik katkı sağlan kanat oyuncusu, 2023'te ise Türkiye'ye dönme kararı almıştı. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyerek Cengiz'i kadrosuna katmıştı.

Beklentinin altında kaldı

Beklentinin altında kaldı

Sarı-lacivertli kulüpteki ilk yılında 33 maçta 9 gol atıp 3 de asist yapan Cengiz, ikinci sezonunda yani 2024-2025'te takıma bile giremedi. Yaşadığı sakatlıklar, bulduğu şansları iyi değerlendirememesi ayrılık kararının çıkmasına neden oldu.

Los Angeles FC'ye kiralandı

Los Angeles FC'ye kiralandı

MLS ekibi ve Fenerbahçe, Ünder'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. Opsiyonun ne kadar olduğu belirtilmedi. LAFC’nin eş başkanı John Thorrington, transfere dair “Cengiz, uluslararası alanda en üst seviyede kendini kanıtlamış bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinde mücadele etti ve hücum yetenekleriyle 2025 yılında bize büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Los Angeles FC'nin "hoş geldin" paylaşımı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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