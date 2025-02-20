Ayrılık Resmileşti: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i MLS Ekibi Los Angeles'a Kiraladı

MLS ekibi ve Fenerbahçe, Ünder'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. Opsiyonun ne kadar olduğu belirtilmedi. LAFC’nin eş başkanı John Thorrington, transfere dair “Cengiz, uluslararası alanda en üst seviyede kendini kanıtlamış bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinde mücadele etti ve hücum yetenekleriyle 2025 yılında bize büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.