Ayrılık Resmileşti: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i MLS Ekibi Los Angeles'a Kiraladı
Ayrılık Resmileşti: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i MLS Ekibi Los Angeles'a Kiraladı
Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası eski performansını bir türlü yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fenerbahçe kariyeri noktalandı. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun Major Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angelas FC'ye kiralandığını duyurdu.
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15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfere edilmişti
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Beklentinin altında kaldı
Los Angeles FC'ye kiralandı
Los Angeles FC'nin "hoş geldin" paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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