Türkiye'yi Sarsan Skandal O Hastanede Yaşanmıştı: Resmen Satışa Çıkarıldı!

Esenler Güney Hastanesi için satış süreci başladı. Hastanenin bağlı bulunduğu Güney Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. için belirlenen muhammen bedel ise 200 milyon TL olarak açıklandı. Güney Sağlık Hizmetleri için ihale 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek.

Satış süreci kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Gelen teklifler doğrultusunda bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve daha sonra açık artırma aşamasına geçilecek.