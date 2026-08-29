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Türkiye'yi Sarsan Skandal O Hastanede Yaşanmıştı: Resmen Satışa Çıkarıldı!

Türkiye'yi Sarsan Skandal O Hastanede Yaşanmıştı: Resmen Satışa Çıkarıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 11:38
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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kritik bir aşamaya daha geçildi. Soruşturma kapsamında faaliyeti durdurulan ve yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen sağlık kuruluşlarından biri olan Esenler Güney Hastanesi için resmi satış süreci başlatıldı.

Kaynak: BirGün/ Ezgi Can Erhun

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Sağlık Bakanlığı, ruhsatı iptal etmişti.

Sağlık Bakanlığı, ruhsatı iptal etmişti.

Türkiye'yi sarsan skandalda yeni gelişme yaşandı. bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ölümlere sebebiyet verildiği iddiaları gündeme gelmişti. 

Yenidoğan skandalının ardından Sağlık Bakanlığı, adı geçen çok sayıda özel hastanenin ruhsatını iptal ederken, mülkiyet ve idare süreçlerinin takibi amacıyla kurumlara kayyum atanarak yönetimleri TMSF’ye devredilmişti. Esenler Güney Hastanesi de TMSF'ye devredilen kurumlar arasında yer almıştı.

Türkiye'yi sarsan skandalın merkeziydi. 200 milyon TL'den satışa çıktı.

Türkiye'yi sarsan skandalın merkeziydi. 200 milyon TL'den satışa çıktı.

Esenler Güney Hastanesi için satış süreci başladı. Hastanenin bağlı bulunduğu Güney Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. için belirlenen muhammen bedel ise 200 milyon TL olarak açıklandı. Güney Sağlık Hizmetleri için ihale 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek.

Satış süreci kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Gelen teklifler doğrultusunda bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve daha sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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