Türkiye'yi Sarsan Skandal O Hastanede Yaşanmıştı: Resmen Satışa Çıkarıldı!
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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kritik bir aşamaya daha geçildi. Soruşturma kapsamında faaliyeti durdurulan ve yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen sağlık kuruluşlarından biri olan Esenler Güney Hastanesi için resmi satış süreci başlatıldı.
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Sağlık Bakanlığı, ruhsatı iptal etmişti.
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Türkiye'yi sarsan skandalın merkeziydi. 200 milyon TL'den satışa çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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