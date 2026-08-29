Milyonlarca Yatırımcının Gözü Bu Kararda: Yatırım Fonlarında Tüm Dengeler Değişti

Yeni kararlar doğrultusunda portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon miktarına doğrudan sınır getirildi. Buna göre şirketler, artık bünyelerinde istihdam ettikleri portföy yöneticisi sayısı kadar serbest fon çıkarabilecek. Alınan bu karar özel fon yapılarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Mevcut durumda belirlenen sınırın üzerinde serbest fon yöneten portföy yönetim şirketlerine ise uyum süreçlerini tamamlamaları adına 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

Sermaye piyasasındaki kurumların mali yapılarını güçlendirmeyi hedefleyen SPK, portföy yönetim şirketleri için asgari başlangıç sermayesi tutarlarını da güncelledi. Şirketlerin sahip oldukları yetki belgelerinin derecesine göre asgari başlangıç sermaye zorunluluğu 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak revize edildi.