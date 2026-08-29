Milyonlarca Yatırımcının Gözü Bu Kararda: Yatırım Fonlarında Tüm Dengeler Değişti
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal piyasalardaki dengeleri yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yatırım fonlarının işleyişi ve faaliyet süreçlerine dair esasları kapsayan yeni fon rehberi resmi olarak yayımlandı. Günlerdir finans kulislerinde konuşulan ve merakla beklenen bu hamleyle birlikte, özellikle serbest fonlar ve para piyasası fonlarının hareket alanı yeniden şekillendirildi.
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Yatırım fonlarında tüm dengeler değişti.
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SPK onayı olmadan Borsa'da işlem yapılamayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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