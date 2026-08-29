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Milyonlarca Yatırımcının Gözü Bu Kararda: Yatırım Fonlarında Tüm Dengeler Değişti

Milyonlarca Yatırımcının Gözü Bu Kararda: Yatırım Fonlarında Tüm Dengeler Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 10:45
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal piyasalardaki dengeleri yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yatırım fonlarının işleyişi ve faaliyet süreçlerine dair esasları kapsayan yeni fon rehberi resmi olarak yayımlandı. Günlerdir finans kulislerinde konuşulan ve merakla beklenen bu hamleyle birlikte, özellikle serbest fonlar ve para piyasası fonlarının hareket alanı yeniden şekillendirildi.

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Yatırım fonlarında tüm dengeler değişti.

Yatırım fonlarında tüm dengeler değişti.

Yeni kararlar doğrultusunda portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon miktarına doğrudan sınır getirildi. Buna göre şirketler, artık bünyelerinde istihdam ettikleri portföy yöneticisi sayısı kadar serbest fon çıkarabilecek. Alınan bu karar özel fon yapılarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Mevcut durumda belirlenen sınırın üzerinde serbest fon yöneten portföy yönetim şirketlerine ise uyum süreçlerini tamamlamaları adına 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.

Sermaye piyasasındaki kurumların mali yapılarını güçlendirmeyi hedefleyen SPK, portföy yönetim şirketleri için asgari başlangıç sermayesi tutarlarını da güncelledi. Şirketlerin sahip oldukları yetki belgelerinin derecesine göre asgari başlangıç sermaye zorunluluğu 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak revize edildi.

SPK onayı olmadan Borsa'da işlem yapılamayacak.

SPK onayı olmadan Borsa'da işlem yapılamayacak.

Yeni dönemde, belirlenen limitlerin üzerindeki pay devirlerinin gerçekleşebilmesi için işlem öncesinde 'Pay Satış Bilgi Formu' hazırlanması ve kurulun onayına sunulması şartı koşuldu. SPK tarafından onaylanmış bir belge olmadan söz konusu payların Borsa'da özel emre konu edilmesi, TSP (Toptan Alış Satış İşlemleri) kapsamında satılması veya virmanlanması kesin olarak yasaklandı.

Pay devir işlemlerinde oluşabilecek mevzuat aykırılıklarından payı devreden ortaklar ile sürece aracılık eden yatırım kuruluşları doğrudan sorumlu tutulacak. Piyasalardaki geçmiş işlemleri korumak adına, 29 Ağustos 2026 tarihinden önce Borsa dışında yapılan pay satışları ise 12 aylık kısıtlama hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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