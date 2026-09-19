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Amerikalı Doktor Ağlayan Bebeği Saniyeler İçinde Sakinleştiren Hareketi Gösterdi

Amerikalı Doktor Ağlayan Bebeği Saniyeler İçinde Sakinleştiren Hareketi Gösterdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 20:01
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Liberya'da görev yapan Amerikalı bir doktorun ağlayan bir bebeği saniyeler içinde susturduğu görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Doktorun uyguladığı yöntem, 'dünyanın her yerinde işe yarıyor' sözleriyle paylaşıldı ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz:

Ağlayan bebeği susturmak için ne yapılır? Ağlayan bebeği kucağına aldı, saniyeler yetti.

Ağlayan bebeği susturmak için ne yapılır? Ağlayan bebeği kucağına aldı, saniyeler yetti.

Liberya'da bir sağlık merkezinde görev yapan Amerikalı bir doktor, hıçkıra hıçkıra ağlayan bir bebeği kucağına aldı. Doktor önce bebeğin kollarını göğsünün üzerinde nazikçe çaprazlıyor, ardından minik bedeni hafif bir açıyla yatırıp ritmik hareketlerle sallıyor.

Uygulama birkaç saniye içinde etkisini gösteriyor ve yüksek sesle ağlayan bebek gözle görülür şekilde sakinleşiyor. Doktor, kamerada bu tekniğin sadece o bebeğe özel olmadığını, 'dünyanın her yerinde' uygulanabilecek bir yöntem olduğunu kaydetti. Söz konusu videoda sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Peki bu yöntemin sırrı ne?

Peki bu yöntemin sırrı ne?

Videodaki hareketler, pediatri camiasında yıllardır bilinen ve 'The Hold' adıyla anılan bir tekniğe büyük ölçüde benziyor. Kaliforniyalı çocuk doktoru Robert Hamilton'ın 30 yıllık meslek hayatında geliştirdiği bu yöntemde bebeğin kolları göğsünde çaprazlanıp bir elle sabitleniyor, diğer elle de kalçası desteklenerek beden 45 derecelik bir açıda tutuluyor.

Uzmanlara göre bu pozisyon bebeğin anne karnındaki hissi yeniden yaşamasını sağlıyor ve beyin sapında bulunan, sallanma, kundaklama ve belirli seslerle tetiklenen 'sakinleştirme refleksi' devreye giriyor. Özellikle 2-3 aylık bebeklerde etkili olduğu belirtilen teknik, uygulandığı bebeklerin yaklaşık yüzde 90'ını saniyeler içinde yatıştırdığı öne sürülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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