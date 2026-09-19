Amerikalı Doktor Ağlayan Bebeği Saniyeler İçinde Sakinleştiren Hareketi Gösterdi
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Liberya'da görev yapan Amerikalı bir doktorun ağlayan bir bebeği saniyeler içinde susturduğu görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Doktorun uyguladığı yöntem, 'dünyanın her yerinde işe yarıyor' sözleriyle paylaşıldı ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
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Ağlayan bebeği susturmak için ne yapılır? Ağlayan bebeği kucağına aldı, saniyeler yetti.
Peki bu yöntemin sırrı ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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