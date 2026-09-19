Amerikalı Doktor Ağlayan Bebeği Saniyeler İçinde Sakinleştiren Hareketi Gösterdi

Videodaki hareketler, pediatri camiasında yıllardır bilinen ve 'The Hold' adıyla anılan bir tekniğe büyük ölçüde benziyor. Kaliforniyalı çocuk doktoru Robert Hamilton'ın 30 yıllık meslek hayatında geliştirdiği bu yöntemde bebeğin kolları göğsünde çaprazlanıp bir elle sabitleniyor, diğer elle de kalçası desteklenerek beden 45 derecelik bir açıda tutuluyor.

Uzmanlara göre bu pozisyon bebeğin anne karnındaki hissi yeniden yaşamasını sağlıyor ve beyin sapında bulunan, sallanma, kundaklama ve belirli seslerle tetiklenen 'sakinleştirme refleksi' devreye giriyor. Özellikle 2-3 aylık bebeklerde etkili olduğu belirtilen teknik, uygulandığı bebeklerin yaklaşık yüzde 90'ını saniyeler içinde yatıştırdığı öne sürülüyor.