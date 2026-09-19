4 Yaşında Elvis’i Taklit Ediyordu, Çok İyi Ukulele Çalıyor: Kim Bu Şarkıcı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aslında onu dünyaca ünlü olduğu isimle tanımıyoruz! Bugün herkes onu sahne adıyla tanıyor ama gerçek adı Peter Gene Hernandez.
2. Babası, küçükken profesyonel güreşçi .... Sammartino’ya benzediğini düşündüğü için ona .... demeye başlamış. Yani bugün milyonların bildiği ismin hikâyesi daha o iki yaşlarındayken başlamış.
3. Biz dört yaşında çizgi film izlerken o, payetli kostümünü giyip Elvis Presley şarkıları söylüyordu. Ailesinin Hawaii’deki müzik gösterilerinde sahneye çıkan minik şarkıcı, “Little Elvis” olarak tanınmaya başlamıştı.
4. Daha çocukken Hollywood filminde bile rol aldı! Elvis taklitleri o kadar dikkat çekti ki 1992 yapımı Honeymoon in Vegas filminde küçük bir rolle karşımıza çıktı.
5. Ailesinin The Love Notes isimli müzik grubuyla çok küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak sahneye çıkıyordu. Yıllar sonra bu hayatı anlatırken gündüz okulda Peter, gece sahnede yıldız olmasını adeta “Batman’e dönüşmek” gibi tarif etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sahnede elinde gitarla görmeye alışığız ama yetenekleri bununla bitmiyor. Piyano, davul, bas gitar, klavye, ukulele ve conga çalabiliyor; hatta kayıtlarında enstrümanların bir bölümünü kendisi çalmasıyla da biliniyor.
7. Okul yıllarında kızları etkilemek için 90’lar R&B şarkıları söylüyordu
8. Kardeşi de yıllardır onunla aynı sahneyi paylaşıyor! Müzisyen bir aileden gelmesi tesadüf değil. Erkek kardeşi Eric Hernandez, davulcu ve uzun yıllardır onun sahne grubu
9. İlk büyük plak anlaşması düşündüğün kadar iyi sonuçlanmadı! Henüz bir albüm bile çıkaramadan şirket tarafından bırakıldı.
Peki tüm bu ipuçlarından sonra kim olduğunu bulabildin mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın