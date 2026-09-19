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Yargıtay'dan Yeni Karar: Tek Doktor Raporuyla Kıdem Tazminatı Almak Artık Yeterli Değil

Yargıtay'dan Yeni Karar: Tek Doktor Raporuyla Kıdem Tazminatı Almak Artık Yeterli Değil

Yargıtay İşçi
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 19:01
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı hakkını netleştiren emsal bir karara imza attı. Karara göre, ağır işlerde çalışamayacağını öne süren işçinin bu iddiasını tek bir doktor raporuyla değil, tam teşekküllü bir uzman heyet raporuyla kanıtlaması gerekiyor. Yüksek mahkeme, alt derece mahkemelerinin verdiği kararları bu eksiklik nedeniyle bozdu. Karar, benzer gerekçeyle işten ayrılmayı düşünen binlerce çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Kaynak: İsa Karakaş

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14 yıllık mağaza çalışanı bel fıtığı nedeniyle işi bıraktı.

14 yıllık mağaza çalışanı bel fıtığı nedeniyle işi bıraktı.

2008-2022 yılları arasında bir mağazada sorumlu olarak çalışan işçi, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ağır işlerde çalışamadığını öne sürerek iş sözleşmesini feshetti ve kıdem tazminatı talebiyle dava açtı.

İşveren tarafı ise işçinin aslında istifa ettiğini, iş yerinde forklift kullanıldığı için ağır kaldırma işi yapılmadığını savundu. Buna karşın İş Mahkemesi işçiyi haklı bularak kıdem tazminatına hükmetti, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de ilk derece kararını onadı.

Yargıtay kararını verdi: Tek hekim raporu yetersiz.

Yargıtay kararını verdi: Tek hekim raporu yetersiz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi dosyayı incelerken 6 Temmuz 2023 tarihli iş ve meslek hastalıkları uzmanı raporunun tek bir hekim tarafından düzenlendiğine dikkat çekti; hastane raporundaki 'ayakta ve ağır işlerde çalışamaz' ifadesinin de tek başına ispat için yeterli olmadığına hükmetti.

Karara göre mahkemenin fizik tedavi, nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan üçlü bir bilirkişi heyeti oluşturması, ayrıca işyerinin fiziki koşullarını ve çalışma şartlarını yerinde incelemesi gerekiyor. Bu inceleme tamamlanmadan verilen kararlar Yargıtay'a göre eksik araştırmaya dayanıyor.

Tam teşekküllü heyet rapor büyük öneme sahip.

Tam teşekküllü heyet rapor büyük öneme sahip.

Yargıtay'ın kararı, sağlık gerekçesiyle işten ayrılmayı düşünen çalışanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, işçilerin tek hekim raporuyla hareket etmesi durumunda haklı oldukları halde davayı kaybedebileceğini, bu nedenle fesih kararı almadan önce tam teşekküllü heyet raporunu temin etmeleri gerektiğini vurguluyor. Dosya, eksik araştırma gerekçesiyle yeniden inceleme için ilk derece mahkemesine gönderildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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