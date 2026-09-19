Yargıtay'dan Yeni Karar: Tek Doktor Raporuyla Kıdem Tazminatı Almak Artık Yeterli Değil

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi dosyayı incelerken 6 Temmuz 2023 tarihli iş ve meslek hastalıkları uzmanı raporunun tek bir hekim tarafından düzenlendiğine dikkat çekti; hastane raporundaki 'ayakta ve ağır işlerde çalışamaz' ifadesinin de tek başına ispat için yeterli olmadığına hükmetti.

Karara göre mahkemenin fizik tedavi, nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan üçlü bir bilirkişi heyeti oluşturması, ayrıca işyerinin fiziki koşullarını ve çalışma şartlarını yerinde incelemesi gerekiyor. Bu inceleme tamamlanmadan verilen kararlar Yargıtay'a göre eksik araştırmaya dayanıyor.