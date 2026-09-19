Yargıtay'dan Yeni Karar: Tek Doktor Raporuyla Kıdem Tazminatı Almak Artık Yeterli Değil
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı hakkını netleştiren emsal bir karara imza attı. Karara göre, ağır işlerde çalışamayacağını öne süren işçinin bu iddiasını tek bir doktor raporuyla değil, tam teşekküllü bir uzman heyet raporuyla kanıtlaması gerekiyor. Yüksek mahkeme, alt derece mahkemelerinin verdiği kararları bu eksiklik nedeniyle bozdu. Karar, benzer gerekçeyle işten ayrılmayı düşünen binlerce çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.
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14 yıllık mağaza çalışanı bel fıtığı nedeniyle işi bıraktı.
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Yargıtay kararını verdi: Tek hekim raporu yetersiz.
Tam teşekküllü heyet rapor büyük öneme sahip.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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