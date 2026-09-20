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832 Güneş Paneliyle Kaplı Tarlada Hasat Yaptı: Verim Yüzde 80’e Ulaştı

832 Güneş Paneliyle Kaplı Tarlada Hasat Yaptı: Verim Yüzde 80’e Ulaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 12:30
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Hadley kasabasında yaşayan çiftçi Joe Czajkowski, tarlasının üzerine 832 güneş paneli kurdurdu. Paneller yerden üç metre yükseğe, tek eksenli motorlarla monte edildi. Altlarında hâlâ tatlı mısır ve brokoli yetişiyor. Son hasatta mısırın verimi, açık tarladakinin yüzde seksenine ulaştı.

İşte detaylar...

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Hyperion Systems, panelleri yerden üç metre yükseğe yirmi sekiz ayrı motorla monte etti.

Hyperion Systems, panelleri yerden üç metre yükseğe yirmi sekiz ayrı motorla monte etti.

Projeyi Massachusetts merkezli Hyperion Systems hayata geçirdi. Tesis, 2,2 akrlık, yani yaklaşık 9 dönümlük bir alanı kaplıyor. Sıralar arasında sekiz metreye yakın boşluk bırakıldı, çünkü traktörün rahat geçmesi gerekiyordu. Kurulum 2023 yazında tamamlandı. Czajkowski, sistemin dört yıldır sorunsuz çalıştığını söylüyor.

Çiftlik, elektrik faturasını yüzde on beş düşürürken belediyeye on beş bin dolar vergi ödüyor.

Çiftlik, elektrik faturasını yüzde on beş düşürürken belediyeye on beş bin dolar vergi ödüyor.

Hyperion Systems'in CEO'su Jake Marley, faydaları kira ödemeleri, belediyeye ödenen vergi ve elektrik faturasındaki düşüş olarak sıralıyor. Otuz beş ev, üretilen elektriğe ortak abone olarak bağlandı. Bu parselde daha önce sadece soğan ekiliyordu, toprak yorgundu. Czajkowski, kira gelirinin tutarını kamuya açıklamadı.

Panellerin altındaki tatlı mısır, açık tarladaki verimin yüzde seksenine ulaşıyor ama tadı aynı.

Panellerin altındaki tatlı mısır, açık tarladaki verimin yüzde seksenine ulaşıyor ama tadı aynı.

Czajkowski, panellerin gölgesinde yetişen mısırın verimini açık tarladakiyle karşılaştırınca yüzde seksende kaldığını anlatıyor. Tadında herhangi bir fark edilmediğini ekliyor. Brokoli ve kişniş de aynı sıralarda yetiştirildi. Kuşkonmaz için de hazırlık sürüyor. Toplanan brokolinin bir kısmı üniversitenin yemekhanesine gönderiliyor.

Çevredeki çiftçiler, Czajkowski'nin tarlasını görünce aynı sistemi kendi arazilerine kurmayı araştırmaya başladı.

Çevredeki çiftçiler, Czajkowski'nin tarlasını görünce aynı sistemi kendi arazilerine kurmayı araştırmaya başladı.

Hyperion Systems, komşu Mattapoisett kasabasında inek otlatılacak yeni bir ikili kullanım projesi üzerinde çalışıyor. Şirketin şu anda geliştirme aşamasında olan projelerinin toplam kapasitesi on megavatı buluyor. Çiftlikte toplanan ürünler, aynı panellerden şarj olan elektrikli bir araçla üniversiteye taşınıyor. Czajkowski, Hadley'nin simgesi sayılan kuşkonmazı da aynı sıraların altına ekmeye hazırlanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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