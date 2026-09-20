832 Güneş Paneliyle Kaplı Tarlada Hasat Yaptı: Verim Yüzde 80’e Ulaştı
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Hadley kasabasında yaşayan çiftçi Joe Czajkowski, tarlasının üzerine 832 güneş paneli kurdurdu. Paneller yerden üç metre yükseğe, tek eksenli motorlarla monte edildi. Altlarında hâlâ tatlı mısır ve brokoli yetişiyor. Son hasatta mısırın verimi, açık tarladakinin yüzde seksenine ulaştı.
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Hyperion Systems, panelleri yerden üç metre yükseğe yirmi sekiz ayrı motorla monte etti.
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Çiftlik, elektrik faturasını yüzde on beş düşürürken belediyeye on beş bin dolar vergi ödüyor.
Panellerin altındaki tatlı mısır, açık tarladaki verimin yüzde seksenine ulaşıyor ama tadı aynı.
Çevredeki çiftçiler, Czajkowski'nin tarlasını görünce aynı sistemi kendi arazilerine kurmayı araştırmaya başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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