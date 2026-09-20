TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasında Başvuru Şartları ve Tapu Süreci Netleşti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu TOKİ indirim kampanyasında başvuru şartları netleşti. Kampanyadan yararlanmak için taksitlerin Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması, başvuru ayına ait taksitin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapu verileceği de açıklandı. Başvurular 22 Eylül Salı günü başlayıp 19 Ekim'de sona erecek.
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TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyen alıcılara kalan bakiye üzerinden yüzde 25 indirim uygulayacak.
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Başvurular 22 Eylül Salı günü başlayıp 19 Ekim'de sona erecek.
Kampanyadan yararlanmak için dört şart aranıyor.
Tapu işlemleri için emlak beyan değeri belgesi ve DASK poliçesi istenecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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