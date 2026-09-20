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TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasında Başvuru Şartları ve Tapu Süreci Netleşti

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasında Başvuru Şartları ve Tapu Süreci Netleşti

TOKİ
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 12:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu TOKİ indirim kampanyasında başvuru şartları netleşti. Kampanyadan yararlanmak için taksitlerin Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması, başvuru ayına ait taksitin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapu verileceği de açıklandı. Başvurular 22 Eylül Salı günü başlayıp 19 Ekim'de sona erecek.

İşte tüm detaylar...

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TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyen alıcılara kalan bakiye üzerinden yüzde 25 indirim uygulayacak.

TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyen alıcılara kalan bakiye üzerinden yüzde 25 indirim uygulayacak.

Kampanya, geri ödemeleri süren TOKİ konut ve iş yerlerini kapsıyor. Borcunun tamamını kapatmak isteyen alıcılar, kalan bakiye üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak. Borcunun tamamını ödeyemeyecek alıcılar için de bir seçenek var: bakiyenin en az yüzde 25'ini peşin ödeyenler, ödedikleri tutar üzerinden aynı oranda indirim alabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapu verilecek.

Başvurular 22 Eylül Salı günü başlayıp 19 Ekim'de sona erecek.

Başvurular 22 Eylül Salı günü başlayıp 19 Ekim'de sona erecek.

Vatandaşlar başvurularını konutu satın aldıkları bankalara yapacak. Borç bakiyeleri de aynı dönemde ilgili bankalardan sorgulanabilecek. Kampanya süresi dolduktan sonra yapılacak borç kapatma ya da kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak. Yani indirimden yararlanmak isteyenlerin 19 Ekim'i geçirmemesi gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak için dört şart aranıyor.

Kampanyadan yararlanmak için dört şart aranıyor.

Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihindeki aya ait taksitin ödenmiş olması şart. Alıcının geçmişe dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca kalan taksit süresinin 12 aydan fazla olması isteniyor; 12 ay veya daha azı kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

Tapu işlemleri için emlak beyan değeri belgesi ve DASK poliçesi istenecek.

Tapu işlemleri için emlak beyan değeri belgesi ve DASK poliçesi istenecek.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapu verilecek. Bunun için ilgili belediyeden alınan emlak beyan değeri belgesi ve DASK poliçesi gerekiyor. Alıcılar isterlerse tapu masraflarını karşılamak için konut kredisi de kullanabilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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