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Yüzyılın Konut Projesinde Beklenen Büyük Gün Geldi! TOKİ'den Ayda 6 Bin 750 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yüzyılın Konut Projesinde Beklenen Büyük Gün Geldi! TOKİ'den Ayda 6 Bin 750 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 11:37
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Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta. Hak sahipliği kuralarının tamamlanmasının ardından, vatandaşların oturacağı kat ve daireleri belirleyecek olan ikinci aşama bugün Adıyaman'da başlıyor. Ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle sunulan evlerin 2028 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, İstanbul için de piyasa şartlarının altında ucuz kiralık ev modeli hayata geçiriliyor.

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TOKİ eliyle yürütülen ve beş milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı cumhuriyet tarihinin en büyük konut adımında, geçtiğimiz aylarda tamamlanan hak sahipliği sürecinin ardından şimdi daireler netleşiyor.

TOKİ eliyle yürütülen ve beş milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı cumhuriyet tarihinin en büyük konut adımında, geçtiğimiz aylarda tamamlanan hak sahipliği sürecinin ardından şimdi daireler netleşiyor.

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kurada ismi çıkan vatandaşların hangi blok, kat ve dairede oturacağını belirleyecek kura çekimleri bugün resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla deprem bölgesinin merkez noktalarından Adıyaman’da gerçekleştirilen bu ilk çekiliş, Türkiye genelindeki diğer iller için de sürecin başlangıcı oldu. Bölgelerdeki inşaat ihaleleri sonuçlandıkça daire belirleme kuraları tüm şehirlere yayılacak ve evleri netleşen hak sahipleriyle satış sözleşmeleri imzalanacak.

Sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve tüm konutların en geç 2028 yılında eksiksiz şekilde teslim edileceği müjdesini verdi. Devletin bugüne kadar 1 milyondan fazla güvenli yuvayı inşa ederek sahiplerine teslim ettiğini hatırlatan Bakan Kurum, bu büyük tecrübenin yeni konutlarda da en sağlam şekilde kendini göstereceğini vurguladı. Kurum ayrıca, bu devasa inşa hamlesinin sadece ev sahibi olanları değil, tüm gayrimenkul piyasasını rahatlatacağını belirtti. Özellikle deprem bölgesinde yeni konutların devreye girmesiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlediklerini aktaran Kurum, bölgede kiraların 5 ile 6 bin lira seviyelerine kadar gerilediğini ifade ederek, arz artışının büyükşehirlerdeki kira krizine de çare olacağını söyledi.

Dar gelirli vatandaşların bütçesini sarsmayacak şekilde tasarlanan ödeme planına göre, evlere yüzde 10 peşinat ve 240 ay gibi uzun bir vade imkânıyla sahip olunabilecek. Taksit tutarları Anadolu şehirlerinde 6 bin 750 liradan başlarken, megakent İstanbul’da bu rakam 7 bin 313 lira olarak uygulanacak. Proje kapsamında inşa edilecek evlerin dağılımında ise farklı aile tiplerinin ihtiyaçları göz önüne alındı. Toplam konut stokunun yüzde 40'ına denk gelen 200 bin daire 80 metrekarelik 2+1 planında tasarlanırken, 150 bin daire 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bin daire ise 55 metrekare büyüklüğünde 1+1 olarak inşa edilecek.

Öte yandan, barınma maliyetlerinin en yüksek olduğu İstanbul için projeye özel bir yenilik eklendi. Megakentte satışa sunulacak 100 bin sosyal konutun yanı sıra, yalnızca kiralamak amacıyla 15 bin yeni sosyal konut daha üretilecek. Bu evler, piyasa ortalamasının çok altındaki bedellerle, belirli şartları karşılayan dar gelirli ailelere üçer yıllık sürelerle kiralanacak. İstanbul’daki kira piyasasına rahat bir nefes aldıracak olan bu yenilikçi kiralama modelinde başvuruların önümüzdeki eylül ayı itibarıyla alınması planlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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