Yüzyılın Konut Projesinde Beklenen Büyük Gün Geldi! TOKİ'den Ayda 6 Bin 750 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kurada ismi çıkan vatandaşların hangi blok, kat ve dairede oturacağını belirleyecek kura çekimleri bugün resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla deprem bölgesinin merkez noktalarından Adıyaman’da gerçekleştirilen bu ilk çekiliş, Türkiye genelindeki diğer iller için de sürecin başlangıcı oldu. Bölgelerdeki inşaat ihaleleri sonuçlandıkça daire belirleme kuraları tüm şehirlere yayılacak ve evleri netleşen hak sahipleriyle satış sözleşmeleri imzalanacak.

Sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve tüm konutların en geç 2028 yılında eksiksiz şekilde teslim edileceği müjdesini verdi. Devletin bugüne kadar 1 milyondan fazla güvenli yuvayı inşa ederek sahiplerine teslim ettiğini hatırlatan Bakan Kurum, bu büyük tecrübenin yeni konutlarda da en sağlam şekilde kendini göstereceğini vurguladı. Kurum ayrıca, bu devasa inşa hamlesinin sadece ev sahibi olanları değil, tüm gayrimenkul piyasasını rahatlatacağını belirtti. Özellikle deprem bölgesinde yeni konutların devreye girmesiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlediklerini aktaran Kurum, bölgede kiraların 5 ile 6 bin lira seviyelerine kadar gerilediğini ifade ederek, arz artışının büyükşehirlerdeki kira krizine de çare olacağını söyledi.

Dar gelirli vatandaşların bütçesini sarsmayacak şekilde tasarlanan ödeme planına göre, evlere yüzde 10 peşinat ve 240 ay gibi uzun bir vade imkânıyla sahip olunabilecek. Taksit tutarları Anadolu şehirlerinde 6 bin 750 liradan başlarken, megakent İstanbul’da bu rakam 7 bin 313 lira olarak uygulanacak. Proje kapsamında inşa edilecek evlerin dağılımında ise farklı aile tiplerinin ihtiyaçları göz önüne alındı. Toplam konut stokunun yüzde 40'ına denk gelen 200 bin daire 80 metrekarelik 2+1 planında tasarlanırken, 150 bin daire 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bin daire ise 55 metrekare büyüklüğünde 1+1 olarak inşa edilecek.

Öte yandan, barınma maliyetlerinin en yüksek olduğu İstanbul için projeye özel bir yenilik eklendi. Megakentte satışa sunulacak 100 bin sosyal konutun yanı sıra, yalnızca kiralamak amacıyla 15 bin yeni sosyal konut daha üretilecek. Bu evler, piyasa ortalamasının çok altındaki bedellerle, belirli şartları karşılayan dar gelirli ailelere üçer yıllık sürelerle kiralanacak. İstanbul’daki kira piyasasına rahat bir nefes aldıracak olan bu yenilikçi kiralama modelinde başvuruların önümüzdeki eylül ayı itibarıyla alınması planlanıyor.