Yüzyılın Konut Projesinde Beklenen Büyük Gün Geldi! TOKİ'den Ayda 6 Bin 750 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı
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Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta. Hak sahipliği kuralarının tamamlanmasının ardından, vatandaşların oturacağı kat ve daireleri belirleyecek olan ikinci aşama bugün Adıyaman'da başlıyor. Ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle sunulan evlerin 2028 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, İstanbul için de piyasa şartlarının altında ucuz kiralık ev modeli hayata geçiriliyor.
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TOKİ eliyle yürütülen ve beş milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı cumhuriyet tarihinin en büyük konut adımında, geçtiğimiz aylarda tamamlanan hak sahipliği sürecinin ardından şimdi daireler netleşiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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