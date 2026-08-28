Sevgili Koç, günlük programın istediğin gibi ilerlemeyebilir. Güneş ile Uranüs arasındaki kare, iş rutinini yakın çevrenden gelen bir gelişmeyle bozabilir; bir mesaj, bir arama ya da hesaba katmadığın bir iş bütün listeyi değiştirebilir. Bu tür aksaklıklar canını sıkabilir ama bugün rahat davranmak işini kolaylaştırıyor. Programını sabah kurarken arada biraz boşluk bırak.

Maddi konularda gündelik bir gider hiç hesapta yokken ortaya çıkabilir. Küçük bir pay bırakman gün içinde elini rahatlatır.

Peki ya aşk? Dünkü tutulmanın etkisi sürerken duyguların hala gündemde. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin beklemediğin bir çıkışını hemen kişisel algılama. Bekar bir Koç burcu isen, hiç ummadığın bir anda gelen mesaj gününün havasını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…