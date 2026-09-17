Ünlü Oyuncu Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti! Gülsen Tuncer Kılıç Kimdir?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İstanbul Kız Lisesi’nde, lise eğitimini ise İstanbul Tarhan Koleji’nde tamamladı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca Yıldız Kenter, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday ve Beklan Algan gibi önemli sanatçılardan eğitim aldı.

Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelenen Zilli Zarife oyunuyla başladı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon alanında da kariyerini sürdüren sanatçı, kamera arkasında da çeşitli görevler üstlendi. Yönetmen yardımcılığı, yapımcılık, sanat yönetmenliği, senaristlik ve şarkı sözü yazarlığı gibi alanlarda da çalışmalar yaptı.

Gülsen Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Ahsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra O Hayat Benim, Fazilet Hanım ve Kızları, Fatih, Üvey Baba ve Hakim gibi dizilerde de rol aldı. Hakim dizisinde Semra karakterini canlandıran Tuncer, uzun yıllara yayılan kariyerinde çok sayıda televizyon projesinde yer aldı.

Sanatçının sinema kariyerinde ise Suna, Bez Bebek, Hiçbir Gece, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu ve Harakiri gibi yapımlar bulunuyor. Tuncer, oyunculuğun yanı sıra yaklaşık 37 filmde yönetmen yardımcılığı yaptı; senaryo, diyalog, yapım yönetmenliği ve sanat yönetmenliği gibi alanlarda da görev aldı.

Tuncer, tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra eğitimcilik ve kültür-sanat alanlarında da faaliyet gösterdi. 2026 yılında İstanbul’da düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali’nin kapanış töreninde İFSAK Sinema Emek Ödülü’ne layık görülen sanatçı, vefatından kısa süre önce de sanat dünyasındaki çalışmalarını sürdürüyordu.

Yarım asrı aşan sanat kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya, televizyondan kamera arkasındaki çalışmalara kadar farklı alanlarda üretim yapan Gülsen Tuncer, 17 Eylül 2026’da 80 yaşında hayatını kaybetti.