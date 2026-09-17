Ünlü Oyuncu Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti! Gülsen Tuncer Kılıç Kimdir?
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Aşk-ı Memnu, O Hayat Benim, Fazilet Hanım ve Kızları ve Hakim gibi çok sayıda yapımda rol alan usta oyuncu Gülsen Tuncer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer’in vefat haberi 17 Eylül 2026’da gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçının ölümü, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
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Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti
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Gülsen Tuncer Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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