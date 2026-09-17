article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Oyuncu Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti! Gülsen Tuncer Kılıç Kimdir?

Ünlü Oyuncu Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti! Gülsen Tuncer Kılıç Kimdir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 23:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk-ı Memnu, O Hayat Benim, Fazilet Hanım ve Kızları ve Hakim gibi çok sayıda yapımda rol alan usta oyuncu Gülsen Tuncer, 80 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer’in vefat haberi 17 Eylül 2026’da gündeme geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçının ölümü, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Gülsen Tuncer’den acı haber geldi. 20 Ekim 1945 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Tuncer, 17 Eylül 2026’da 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından yayımlanan taziye mesajıyla da duyuruldu.

Gülsen Tuncer’in vefatından yalnızca birkaç gün önce sağlık durumuyla ilgili haberler gündeme gelmişti. Film-San Vakfı, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada usta sanatçının ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurarak kendisi için acil şifa dilemişti.

Daha sonra Tuncer’in beyin kanseri tedavisi gördüğü ve hastalığının ileri evrede olduğu haberleri basına yansıdı. Ancak sanatçının kesin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı için vefatını doğrudan belirli bir nedene bağlamak doğru olmaz.

Gülsen Tuncer Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Gülsen Tuncer Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Gülsen Tuncer, 20 Ekim 1945 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İstanbul Kız Lisesi’nde, lise eğitimini ise İstanbul Tarhan Koleji’nde tamamladı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca Yıldız Kenter, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday ve Beklan Algan gibi önemli sanatçılardan eğitim aldı.

Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelenen Zilli Zarife oyunuyla başladı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon alanında da kariyerini sürdüren sanatçı, kamera arkasında da çeşitli görevler üstlendi. Yönetmen yardımcılığı, yapımcılık, sanat yönetmenliği, senaristlik ve şarkı sözü yazarlığı gibi alanlarda da çalışmalar yaptı.

Gülsen Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Ahsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra O Hayat Benim, Fazilet Hanım ve Kızları, Fatih, Üvey Baba ve Hakim gibi dizilerde de rol aldı. Hakim dizisinde Semra karakterini canlandıran Tuncer, uzun yıllara yayılan kariyerinde çok sayıda televizyon projesinde yer aldı.

Sanatçının sinema kariyerinde ise Suna, Bez Bebek, Hiçbir Gece, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu ve Harakiri gibi yapımlar bulunuyor. Tuncer, oyunculuğun yanı sıra yaklaşık 37 filmde yönetmen yardımcılığı yaptı; senaryo, diyalog, yapım yönetmenliği ve sanat yönetmenliği gibi alanlarda da görev aldı.

Tuncer, tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra eğitimcilik ve kültür-sanat alanlarında da faaliyet gösterdi. 2026 yılında İstanbul’da düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali’nin kapanış töreninde İFSAK Sinema Emek Ödülü’ne layık görülen sanatçı, vefatından kısa süre önce de sanat dünyasındaki çalışmalarını sürdürüyordu.

Yarım asrı aşan sanat kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya, televizyondan kamera arkasındaki çalışmalara kadar farklı alanlarda üretim yapan Gülsen Tuncer, 17 Eylül 2026’da 80 yaşında hayatını kaybetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın