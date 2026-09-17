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Şırnak'tan Çıkarak Londra'yı Fethetti: "Altın Kalite" Ödülü İle Dünyada İlk Sıralarda

Şırnak'tan Çıkarak Londra'yı Fethetti: "Altın Kalite" Ödülü İle Dünyada İlk Sıralarda

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 23:32
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1987 yılında Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’ndeki Mehmet mezrasının boşaltılması sebebiyle ailesiyle kent merkezine taşınmak zorunda kalan Enver Külter, uzun yıllar boyunca geçimini sağlamak amacıyla kentte farklı iş kollarında faaliyet yürüttü. Mevcut işlerin aile bütçesine yeterli katkıyı sağlayamaması üzerine alternatif bir gelir kapısı arayan Külter, 2009-2010 yıllarında arıcılık sektörüne yönelerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

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Şırnaklı üretici 10 kovanla adım attığı arıcılık sektöründe kısa sürede 450 kovana ulaşarak kendi markasını oluşturmayı başardı.

Şırnaklı üretici 10 kovanla adım attığı arıcılık sektöründe kısa sürede 450 kovana ulaşarak kendi markasını oluşturmayı başardı.

Sermaye eksikliğine rağmen pes etmeyerek sadece 10 kovan ile üretime başlayan Külter, yıllar içerisinde gösterdiği kararlı çalışma ve emek sayesinde kovan sayısını 450’ye kadar yükseltti. Üretim sürecini 'Şırnak Yayla Balı' markası altında kurumsallaştıran girişimci, tamamen doğal yöntemlerle elde ettiği balı Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmaya başladı. Dijital altyapısını da tamamlayan üretici, kurduğu internet sitesi üzerinden ülke genelinde geniş bir müşteri ağına hizmet sunmayı sürdürüyor.

Üretimde yüksek rekolte yerine ürün kalitesini ve doğallığı odağına alan girişimci Kato Dağı eteklerindeki özel florayı tercih ediyor.

Üretimde yüksek rekolte yerine ürün kalitesini ve doğallığı odağına alan girişimci Kato Dağı eteklerindeki özel florayı tercih ediyor.

Balın niteliğini belirleyen en temel unsurun coğrafi koşullar olduğunu belirten Külter, arı kovanlarını Kato Dağı ile Kel Mehmet Dağları arasında kalan ve Hizil Çayı’nın hemen başlangıcında konumlanan yüksek rakımlı yaylalara konuşlandırıyor. Söz konusu coğrafyanın miktar açısından yüksek verim sunmadığını dile getiren tecrübeli arıcı, buna karşın bölgenin sunduğu floristik zenginliğin ürün kalitesini zirveye taşıdığını vurguluyor. Üretim felsefesinde nicelikten ziyade niteliğe öncelik verdiğini kaydeden Külter, doğallığı korumak adına her yıl aynı zorlu coğrafyada üretim yapmayı kararlılıkla sürdürüyor.

Şırnak yaylalarında üretilen doğal bal İngiltere’de düzenlenen uluslararası organizasyonda jürinin takdirini toplayarak Altın Kalite ödülüne layık görüldü.

Şırnak yaylalarında üretilen doğal bal İngiltere’de düzenlenen uluslararası organizasyonda jürinin takdirini toplayarak Altın Kalite ödülüne layık görüldü.

Yıllardır titizlikle sürdürdüğü doğal bal üretimini uluslararası platforma taşımak isteyen Külter, bir yakınının tavsiyesi üzerine yurt dışındaki prestijli yarışmaları incelemeye aldı. Ürününün gerekli laboratuvar analizlerini eksiksiz şekilde tamamlayan üretici, bal örneğini İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen 'London International Honey Awards 2026' yarışmasına gönderdi. Dünyanın farklı ülkelerinden katılan sayısız markanın tarafsız jüri tarafından değerlendirildiği organizasyonda, Şırnak’ın el değmemiş yaylalarından elde edilen bal 'Altın Kalite' ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kazanılan uluslararası ödül hem bölgenin potansiyelini gözler önüne serdi hem de yerel üreticiye haklı bir gurur yaşattı.

Kazanılan uluslararası ödül hem bölgenin potansiyelini gözler önüne serdi hem de yerel üreticiye haklı bir gurur yaşattı.

Aldığı küresel ödülle memleketinin doğal zenginliğini dünya genelinde tescilleyen Enver Külter, Şırnak balının doğru işlendiği takdirde uluslararası pazarda ilk sıralarda yer alabilecek bir potansiyele sahip olduğunu kanıtladı. Tüketicilere katkısız ve şifa kaynağı bir ürün sunmanın memnuniyetini yaşadığını ifade eden başarılı arıcı, elde ettiği uluslararası tescille bölge arıcılığına örnek teşkil edecek önemli bir vizyon kazandırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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