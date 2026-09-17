Şırnak'tan Çıkarak Londra'yı Fethetti: "Altın Kalite" Ödülü İle Dünyada İlk Sıralarda
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1987 yılında Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’ndeki Mehmet mezrasının boşaltılması sebebiyle ailesiyle kent merkezine taşınmak zorunda kalan Enver Külter, uzun yıllar boyunca geçimini sağlamak amacıyla kentte farklı iş kollarında faaliyet yürüttü. Mevcut işlerin aile bütçesine yeterli katkıyı sağlayamaması üzerine alternatif bir gelir kapısı arayan Külter, 2009-2010 yıllarında arıcılık sektörüne yönelerek hayatında yeni bir sayfa açtı.
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Şırnaklı üretici 10 kovanla adım attığı arıcılık sektöründe kısa sürede 450 kovana ulaşarak kendi markasını oluşturmayı başardı.
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Üretimde yüksek rekolte yerine ürün kalitesini ve doğallığı odağına alan girişimci Kato Dağı eteklerindeki özel florayı tercih ediyor.
Şırnak yaylalarında üretilen doğal bal İngiltere’de düzenlenen uluslararası organizasyonda jürinin takdirini toplayarak Altın Kalite ödülüne layık görüldü.
Kazanılan uluslararası ödül hem bölgenin potansiyelini gözler önüne serdi hem de yerel üreticiye haklı bir gurur yaşattı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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