Şırnak'tan Çıkarak Londra'yı Fethetti: "Altın Kalite" Ödülü İle Dünyada İlk Sıralarda

Sermaye eksikliğine rağmen pes etmeyerek sadece 10 kovan ile üretime başlayan Külter, yıllar içerisinde gösterdiği kararlı çalışma ve emek sayesinde kovan sayısını 450’ye kadar yükseltti. Üretim sürecini 'Şırnak Yayla Balı' markası altında kurumsallaştıran girişimci, tamamen doğal yöntemlerle elde ettiği balı Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmaya başladı. Dijital altyapısını da tamamlayan üretici, kurduğu internet sitesi üzerinden ülke genelinde geniş bir müşteri ağına hizmet sunmayı sürdürüyor.