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Kova Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, biriyle kimin haklı olduğu konusunda bugün sert bir çekişmeye girebilirsin; burcundaki Plüton, Mars'la tam karşıt açı yapıyor. Bu kişi bir iş ortağı, müşteri ya da yakın bir arkadaş olabilir; tartışmayı kazanmaya odaklanmak yerine ortak hedefi hatırlamak işini kolaylaştırır. Venüs kariyer alanında retroya başlarken bir yöneticiyle ilişkini, işindeki itibarını ve mesleki hedeflerini yeniden değerlendirme dönemine giriyorsun.

Maddi olarak yarım kalan iş kalemlerini tamamlamak ve faturalandırmayı bekleyen bir işi sonuçlandırmak gelirine olumlu yansır. Ay günlük çalışma alanında son dördün evresinde olduğu için eksikleri kapatmak kolaylaşıyor.

Peki ya aşk? İlişki alanındaki Mars tutkuyu yükseltirken Plüton'la karşıtlığı güç mücadelesini de beraberinde getiriyor. Partnerinle kontrol, özgürlük ya da kıskançlık konularında gerilim yaşarsan konuyu dinlendirip daha sonra konuşun. İlişkisi olmayan Kovalar için bir davette tanışılan biri güçlü bir merak uyandırabilir; ilk izlenime kapılmadan tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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