Sevgili Kova, biriyle kimin haklı olduğu konusunda bugün sert bir çekişmeye girebilirsin; burcundaki Plüton, Mars'la tam karşıt açı yapıyor. Bu kişi bir iş ortağı, müşteri ya da yakın bir arkadaş olabilir; tartışmayı kazanmaya odaklanmak yerine ortak hedefi hatırlamak işini kolaylaştırır. Venüs kariyer alanında retroya başlarken bir yöneticiyle ilişkini, işindeki itibarını ve mesleki hedeflerini yeniden değerlendirme dönemine giriyorsun.

Maddi olarak yarım kalan iş kalemlerini tamamlamak ve faturalandırmayı bekleyen bir işi sonuçlandırmak gelirine olumlu yansır. Ay günlük çalışma alanında son dördün evresinde olduğu için eksikleri kapatmak kolaylaşıyor.

Peki ya aşk? İlişki alanındaki Mars tutkuyu yükseltirken Plüton'la karşıtlığı güç mücadelesini de beraberinde getiriyor. Partnerinle kontrol, özgürlük ya da kıskançlık konularında gerilim yaşarsan konuyu dinlendirip daha sonra konuşun. İlişkisi olmayan Kovalar için bir davette tanışılan biri güçlü bir merak uyandırabilir; ilk izlenime kapılmadan tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…