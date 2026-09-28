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Kova Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın bugün hâlâ Boğa'da olması, senin genelde sıra dışı olan fikirlerini daha uygulanabilir bir hale getirmene yardımcı oluyor. Maddi olarak alışılmadık bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmek için uygun bir gün. Mars'ın Aslan'dan henüz ayrılmamış olması, topluluk içinde öne çıkman gereken bir anda bugün sana cesaret veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Kovalar, bugün partnerinle kurduğun sıra dışı ama samimi bir an, ilişkinizde tazelik yaratacak. Bekar Kova ise farklı bir ortamda tanıştığı biriyle beklenmedik bir uyum yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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