Sevgili Kova, Ay'ın bugün hâlâ Boğa'da olması, senin genelde sıra dışı olan fikirlerini daha uygulanabilir bir hale getirmene yardımcı oluyor. Maddi olarak alışılmadık bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmek için uygun bir gün. Mars'ın Aslan'dan henüz ayrılmamış olması, topluluk içinde öne çıkman gereken bir anda bugün sana cesaret veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Kovalar, bugün partnerinle kurduğun sıra dışı ama samimi bir an, ilişkinizde tazelik yaratacak. Bekar Kova ise farklı bir ortamda tanıştığı biriyle beklenmedik bir uyum yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…