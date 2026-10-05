Farklı düşünce biçimleri bugün Kova'ya beklenmedik çözümler gösterebilir; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması yenilik ve topluluk ilişkilerinde destekleyici bir hava sunuyor, ortak bir projede verimliliğin artabilir. Fikrini paylaşman bugün düşündüğünden çok daha fazla yankı bulabilir. Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu ise kendini açıklarken net kalmana yardım ediyor, yanlış anlamaları da böylece azaltıyor.

Maddi olarak teknoloji ya da grup çalışmalarıyla ilgili bir işbirliği işleri hızlandırabilir ve yeni bağlantılar kurmanı sağlayabilir. Venüs'ün retrosu bir ortak hesabı yeniden gündeme getirse de, bugünkü işbirliğine açık hava bu konuyu kolayca çözmene yardımcı oluyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün partnerine biraz daha fazla özgürlük alanı tanıman aranızdaki bağı güçlendiriyor. Bekarsan, farklılıkları avantaja çevirip işbirliklerine açık kalman, beklenmedik bir yakınlaşmanın kapısını da aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…