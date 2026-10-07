Sevgili Kova, kariyerinde Venüs retrosu eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir projeyi geri getirebilir. Ay'ın majör açı yapmadığı bu Başak gününde konuyu sadece değerlendirmek, karar için Yeniay sonrasını beklemek daha doğru. Fikirlerin parlak, ama ekip arkadaşlarına sunmadan önce rakamlarla desteklemelisin.

Maddi olarak ortak hesaplar, kredi ya da sigorta gibi konular bugün gözüne çarpabilir. Bir yetkiliyle yapılacak görüşme sonuca bağlanmayabilir; bunu kişisel algılama, takvim sadece biraz yavaş. Birikimlerini sadeleştirmek için güzel bir gün.

Gelelim aşka. Mars'ın ilişkiler alanında olması sevgilinle ufak bir güç mücadelesi yaşatabilir; haklı çıkmak yerine anlaşılmayı seçmek aranızdaki havayı rahatlatır. Bekarsan günlük hayatının akışında karşılaştığın biri merakını uyandırabilir. Özgürlüğüne düşkün yapın bugün de kendini gösterecek, küçük bir sohbet ilgini fark ettirmek için yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…