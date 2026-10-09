Sevgili Kova, bir kurs, sertifika ya da uzak mesafeli bir iş bugün ilerleme gösterir; Yeniay eğitim ve yurt dışı alanında yeni bir yol açıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı iletişimde ve kısa yolculuklarda aksama riski taşıyor, bu yüzden belgeleri ve randevuları önceden kontrol et. Venüs retrosu kariyerinde eski bir proje ya da teklifi geri getirebilir.

Maddi olarak yurt dışı bağlantılı ödemeler, ortak hesaplar ve eğitim ücretleri gündemde. Kesin kararı Yeniay'dan sonraya bırakıp önce bilgi toplamak daha doğru.

Gelelim aşka. Mars'ın ilişkiler alanındaki konumu ve gece Venüs ile Mars'ın karesi partnerinle ufak bir güç mücadelesi yaşatabilir; haklı çıkmak yerine anlaşılmayı seçmek aranızı yumuşatır. Bekar Kova ise farklı bir şehirden ya da kültürden biriyle tanışma ihtimali bu akşam yükseliyor, merak ettiğin kişiye kısa bir mesaj atmak yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…