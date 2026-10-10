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11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gündüz Terazi'de ilerleyen Ay ortaklık alanını canlı tutuyor, akşam Akrep'e geçince gündem ortak kaynaklara ve derin konuşmalara kayıyor. Dünkü Yeniay'ın ardından bir müşteri ya da partnerle ilk yarıda net konuşman, akşam ise karşındakinin sessiz taleplerini dinlemen işine yarar. Neptün'ün burcundaki sezgisel etkisi ne istediğini gün içinde daha berrak görmeni sağlıyor.

Maddi olarak ortak harcamalar ve ödenmemiş küçük kalemler akşama doğru gündeme gelebilir. Venüs retrosu sekizinci evinde olduğu için taksit, kredi ya da paylaşılan bir gider için rakamları yeniden yazmak iyi bir fikir. Kimin neyi karşıladığını netleştirmek, sonradan çıkabilecek tartışmayı baştan çözer.

Gelelim aşka. Aslan'daki Mars ile Venüs'ün karesi aşk ve flört evini hareketlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir kıskançlık ya da ilgi beklentisi kıvılcım çıkarabilir, sevgiline açıkça ne istediğini söylemek ortamı yumuşatır. Bekar Koç ise akşam Akrep Ay'ıyla gelen yoğun bir bakış ya da mesaj seni ilgilendirebilir, ama tutkunun hızına kapılıp ilk adımı sert atmamaya bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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