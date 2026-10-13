Sevgili Kova, arkadaşlık ve ağ kurma alanından geçen Ay bir meslektaşından ya da tanıdığından gelen öneriyi iş hayatında bir kapıya çevirebilir. Öğleye doğru burcundaki Plüton'a Ay'ın verdiği sekstil dönüşmek istediğin bir alışkanlığı fark etmeni kolaylaştırıyor. Öğleden sonranın erken saatlerinde beşinci evdeki Uranüs Ay'la karşıt açı yaparken yaratıcı bir projede ani bir fikir gelebilir, bunu yazıya dökerek kaybetmemek iyi olur.

Maddi olarak ortaklıkla gelen gelir Mars ve Jüpiter'in etkisiyle büyüyor. Pazarlıkta kendi payını koruyan net bir şart eklemek ve yazılı onay almak seni korur. Kariyerindeki retro Venüs eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir ödemeyi yeniden gündeme getirebilir.

Gelelim aşka. Onuncu evdeki Venüs retrosu iş ile ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor; ilişkin varsa işini bahane edip ertelediğin bir buluşmayı bugün yapmak yakınlaşma sağlar. Bekar Kova ise çalışma ortamındaki bir kişiye duyduğu ilgiyi hemen belli etmek yerine önce iş ilişkisini sağlam tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…