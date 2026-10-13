article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 14 Ekim Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, arkadaşlık ve ağ kurma alanından geçen Ay bir meslektaşından ya da tanıdığından gelen öneriyi iş hayatında bir kapıya çevirebilir. Öğleye doğru burcundaki Plüton'a Ay'ın verdiği sekstil dönüşmek istediğin bir alışkanlığı fark etmeni kolaylaştırıyor. Öğleden sonranın erken saatlerinde beşinci evdeki Uranüs Ay'la karşıt açı yaparken yaratıcı bir projede ani bir fikir gelebilir, bunu yazıya dökerek kaybetmemek iyi olur.

Maddi olarak ortaklıkla gelen gelir Mars ve Jüpiter'in etkisiyle büyüyor. Pazarlıkta kendi payını koruyan net bir şart eklemek ve yazılı onay almak seni korur. Kariyerindeki retro Venüs eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir ödemeyi yeniden gündeme getirebilir.

Gelelim aşka. Onuncu evdeki Venüs retrosu iş ile ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor; ilişkin varsa işini bahane edip ertelediğin bir buluşmayı bugün yapmak yakınlaşma sağlar. Bekar Kova ise çalışma ortamındaki bir kişiye duyduğu ilgiyi hemen belli etmek yerine önce iş ilişkisini sağlam tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın