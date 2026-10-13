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Kova Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyer evinde ilerleyen Ay öğleye doğru Jüpiter'le kare kurarken ortaklık ve müşteri ilişkilerinde söz verme eğilimini büyütebilir. Yöneticine ya da müşterine sunduğun planı iki kez gözden geçirmek, sonradan sürpriz çıkmasını önler. Öğleden sonra boşluktaki Ay yeni bir sözleşme imzalamak için uygun değil, mevcut dosyaları düzenlemek daha verimli.

Maddi olarak ortaklıkla gelen gelir ve ortak gider konusu öne çıkıyor. Jüpiter'in yedinci evden kare yapması pazarlıkta fazla cömert davranmana yol açabilir; kendi payını koruyan bir şart eklemek akıllıca. Venüs retrosu kariyerinde eski bir iş teklifini yeniden getirebilir.

Gelelim aşka. Onuncu evdeki Venüs retrosu iş ortamından birine duyduğun yarım kalmış bir yakınlığı gündeme getirebilir; ilişkin varsa partnerinin işine gösterdiğin ilgi bağınızı kuvvetlendirir. Bekar Kova ise iş arkadaşlığından doğan bir duyguyu açığa çıkarmadan önce sınırları netleştirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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