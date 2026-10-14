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Kova Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dokuzuncu evinden Güneş, yedinci evindeki Jüpiter'e sekstil yaparken yurt dışı bağlantılı bir işte, eğitimde ya da yayın projesinde ortaklıktan gelen destek öne çıkıyor. Yay'daki Ay arkadaş çevrendeki bir tavsiyeyi iş fırsatına çevirebilir, fikrini paylaşmaktan çekinme; bir meslektaşının önerdiği toplantıya katılmak da yeni kapılar açabilir.

Maddi olarak ortaklık ve sözleşme kaynaklı gelir güçleniyor. Birlikte çalıştığın birinin teklifi cazip görünebilir, yine de payını ve sorumluluk sınırlarını baştan yazmak seni korur. Eğitim ya da sertifika için yapılacak ödemelerde taksit koşullarına dikkat et.

Gelelim aşka. Jüpiter yedinci evde olduğu için ilişkide karşılıklı destek hissi artıyor; birlikte bir atölyeye yazılmak ya da yeni bir beceri denemek yakınlaştırır. Bekar Kova ise uzaktan ya da farklı bir ortamdan tanıştığı birinin zekâsına hayran kalabilir, gerçeği mesajlaşmanın ötesinde görmek için buluşmayı ertelememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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