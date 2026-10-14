Sevgili Kova, dokuzuncu evinden Güneş, yedinci evindeki Jüpiter'e sekstil yaparken yurt dışı bağlantılı bir işte, eğitimde ya da yayın projesinde ortaklıktan gelen destek öne çıkıyor. Yay'daki Ay arkadaş çevrendeki bir tavsiyeyi iş fırsatına çevirebilir, fikrini paylaşmaktan çekinme; bir meslektaşının önerdiği toplantıya katılmak da yeni kapılar açabilir.

Maddi olarak ortaklık ve sözleşme kaynaklı gelir güçleniyor. Birlikte çalıştığın birinin teklifi cazip görünebilir, yine de payını ve sorumluluk sınırlarını baştan yazmak seni korur. Eğitim ya da sertifika için yapılacak ödemelerde taksit koşullarına dikkat et.

Gelelim aşka. Jüpiter yedinci evde olduğu için ilişkide karşılıklı destek hissi artıyor; birlikte bir atölyeye yazılmak ya da yeni bir beceri denemek yakınlaştırır. Bekar Kova ise uzaktan ya da farklı bir ortamdan tanıştığı birinin zekâsına hayran kalabilir, gerçeği mesajlaşmanın ötesinde görmek için buluşmayı ertelememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…