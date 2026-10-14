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Koç Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerinde Güneş'in Jüpiter'le kurduğu sekstil yedinci evinden ortaklık ve müşteri ilişkilerine destek getiriyor; bekleyen bir anlaşmayı ya da ortak projeyi bugün masaya koymak için güzel bir zaman. Gün başında Ay'ın burcundaki Satürn'le üçgeni de disiplini yanında taşıyor, sözünü verdiğin işi sağlam planlamak itibarını artırır.

Maddi olarak beşinci evdeki Jüpiter yaratıcı işlerden ve yatırım fikirlerinden gelir umudunu büyütüyor. Yay'daki Ay dokuzuncu evinden eğitim ve yurt dışı bağlantılı bir harcamayı gündeme getirebilir; fiyatı karşılaştırıp ödeme planını kâğıda dökmek seni korur.

Gelelim aşka. Yedinci evden gelen bu destek ilişkini ortak bir plana çekiyor; partnerinle birlikte yapacağın bir etkinlik ya da küçük bir gezi bağınızı canlandırır. Bekar Koç ise sosyal bir ortamda arkadaşının tanıştıracağı biriyle sohbete açık olmalı, ilk izlenimi aceleye getirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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