Sevgili Kova, sabaha doğru burcunda ileri harekete geçen Plüton kendi dönüşümün için yeni bir kapı aralıyor; öğle saatlerinde yedinci evindeki Mars üçüncü evdeki Satürn'e üçgen yaparken ortaklık ya da müşteri konusunda net bir yazışma sonuç getirebilir. Öğleden sonra Ay'ın Oğlak'a geçişi geri planda emek vermeyi ve düzenli hazırlığı destekliyor. Toplantı notlarını gün sonunda özetlemek işini kolaylaştırır.

Maddi olarak sözleşme ve ortaklık kaynaklı gelirlerde Satürn'ün düzeni destekleniyor. Yazışmaları saklamak, teklifleri yazılı almak ve ödeme tarihini belirlemek kazancını güvenceye alır. Küçük bir kayıt defteri tutmak kafanı toparlar.

Gelelim aşka. Partnerinle bağımsızlık ile birliktelik arasındaki dengeyi açık konuşmak uzun vadeli planlara zemin hazırlar; küçük sürprizler bağı tazeler. Bekar Kova ise çevrimiçi tanıştığı birinin anlattıklarını gece fazla ideal bulmamalı, yüz yüze görüşmeyi önermeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…