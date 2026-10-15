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Kova Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sabaha doğru burcunda ileri harekete geçen Plüton kendi dönüşümün için yeni bir kapı aralıyor; öğle saatlerinde yedinci evindeki Mars üçüncü evdeki Satürn'e üçgen yaparken ortaklık ya da müşteri konusunda net bir yazışma sonuç getirebilir. Öğleden sonra Ay'ın Oğlak'a geçişi geri planda emek vermeyi ve düzenli hazırlığı destekliyor. Toplantı notlarını gün sonunda özetlemek işini kolaylaştırır.

Maddi olarak sözleşme ve ortaklık kaynaklı gelirlerde Satürn'ün düzeni destekleniyor. Yazışmaları saklamak, teklifleri yazılı almak ve ödeme tarihini belirlemek kazancını güvenceye alır. Küçük bir kayıt defteri tutmak kafanı toparlar.

Gelelim aşka. Partnerinle bağımsızlık ile birliktelik arasındaki dengeyi açık konuşmak uzun vadeli planlara zemin hazırlar; küçük sürprizler bağı tazeler. Bekar Kova ise çevrimiçi tanıştığı birinin anlattıklarını gece fazla ideal bulmamalı, yüz yüze görüşmeyi önermeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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