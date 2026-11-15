Haftaya Ay'ın senin burcunda ilerlemesiyle başlıyorsun ve Pazartesi günü Mars–Jüpiter buluşması ilişki evinde gerçekleşiyor. Ortaklıklar, sevgilin, eşin ya da iş birlikleri için güçlü bir destek var. Salı günü Ay'ın Jüpiter ve Mars'la karşılıklı açısı, ilişkilerde coşku ve küçük bir denge arayışı getirebilir; içten bir konuşma çözümü getirir.

Çarşamba günü Ay Balık'a geçerken Uranüs'le yaptığı gerilimli açı, beklenmedik bir fikir ya da değişim getirebilir. Bu bir fırsat olabilir; esnek kal. Burcundaki Plüton da dönüşümü sakin bir şekilde sürdürüyor ve kendini yenileme isteğini destekliyor.

Hafta sonu Ay'ın Plüton ve Uranüs'le uyumlu açıları, özgün fikirlerini hayata geçirmen için fırsat sunuyor. Bekar Kovalar, hafta başında ortak bir ilgi alanı üzerinden biriyle bağ kurabilir. Partneri olanlar, ortak bir hedef belirleyerek ilişkiyi güçlendirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…