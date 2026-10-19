Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile retro Venüs arasında öğleye doğru kurulan kare, kariyer alanındaki bir hedef ile kendi kimlik ve imaj tercihlerin arasındaki dönüşümü hızlandırıyor. İş yerinde ya da çevrende nasıl göründüğünü yeniden düşünmek için uygun bir gün. Büyük bir kararı bir gün sindirmek yeterli olur.

Maddi olarak gün başlarken Ay'ın Satürn'e kurduğu sekstil üçüncü evinde yazışma ve teklif işlerini toparlamana yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi on ikinci evinde belgelerde ya da aboneliklerde unutulmuş bir noktayı fark ettirebilir.

Gelelim aşka. Yedinci evdeki Mars'ın sabaha karşı Ay'la karşı karşıya gelmesi ilişkide yüzleşme isteği getiriyor; ilişkin varsa iyi niyetle ama sakin biçimde konuş. Bekar Kova ise merak ettiği birine kısa bir mesajla ilk adımı atabilir. Akşam kendine zaman ayırmak yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…