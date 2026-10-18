Sevgili Kova, Ay burcuna geçip öğle saatinde Plüton'la kavuşurken kimliğinde, görünüşünde ve kararlarında belirgin bir yenilenme isteği uyandırıyor; kariyer evindeki retro Venüs'le oluşan kare ise iş hayatında yarım kalmış bir konunun seni geri çağırdığını söylüyor. Yeni haftaya net bir niyetle başlamak, eski bir yükü bırakmak için iyi bir fırsat. Bu yenilenme hissini küçük bir değişiklikle, örneğin düzenlediğin bir çalışma köşesiyle somutlaştırabilirsin.

Maddi olarak beşinci evdeki Uranüs, yaratıcı bir fikirden gelir elde etmek için ilham veriyor; üçüncü evdeki Neptün ise fiyat konuşmalarında belirsizlik yaratabilir. Teklifleri mutlaka yazılı al. Gelir hedefini haftalara bölmek de motive eder.

Gelelim aşka. Burcundaki yoğun Ay seni çekici gösteriyor; ilişkin varsa duygularını açık söylemek yakınlığı artırır. Bekar Kova ise iş çevresinde ilgisini çeken birine ilk adımı atmadan önce niyetini sorgulamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…