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Kova Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay burcuna geçip öğle saatinde Plüton'la kavuşurken kimliğinde, görünüşünde ve kararlarında belirgin bir yenilenme isteği uyandırıyor; kariyer evindeki retro Venüs'le oluşan kare ise iş hayatında yarım kalmış bir konunun seni geri çağırdığını söylüyor. Yeni haftaya net bir niyetle başlamak, eski bir yükü bırakmak için iyi bir fırsat. Bu yenilenme hissini küçük bir değişiklikle, örneğin düzenlediğin bir çalışma köşesiyle somutlaştırabilirsin.

Maddi olarak beşinci evdeki Uranüs, yaratıcı bir fikirden gelir elde etmek için ilham veriyor; üçüncü evdeki Neptün ise fiyat konuşmalarında belirsizlik yaratabilir. Teklifleri mutlaka yazılı al. Gelir hedefini haftalara bölmek de motive eder.

Gelelim aşka. Burcundaki yoğun Ay seni çekici gösteriyor; ilişkin varsa duygularını açık söylemek yakınlığı artırır. Bekar Kova ise iş çevresinde ilgisini çeken birine ilk adımı atmadan önce niyetini sorgulamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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