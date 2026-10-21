article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 22 Ekim Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bütün gün ikinci evinde yönsüz kalıyor; gelir ve değer duygunla ilgili kararlar bugün netleşmeyebilir, mevcut bütçeni korumak daha iyi. Gece yarısını izleyen saatlerde Ay'ın beşinci evindeki Uranüs'le karesi keyif ve yaratıcılık alanında ani bir istek getirebilir. Güneş'in dokuzuncu evinden üçüncü evindeki Chiron'a karşıtlığı ise yazışmalarda eski bir hassasiyeti ortaya çıkarabilir.

Maddi olarak kariyer evindeki Merkür yavaşlıyor; iş yerinde sunulan bir teklif ya da ödeme belgesi beklediğinden geç gelebilir. Bütün rakamları yazılı kayda geçir. Ek gelir fikirlerini not et ama bugün harekete geçme.

Gelelim aşka. Kariyer evindeki geriye giden Venüs iş ortamından biriyle olan ilişkiyi yeniden değerlendirmeni sağlıyor. Partnerinle işin duygusal yükünü paylaşmak rahatlatır. Bekar Kova ise çalışma ortamında kurulan sohbeti ölçülü bir dille sürdürmeli. Akşam yemeğini sakin bir ortamda ye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın