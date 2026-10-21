Sevgili Kova, Ay bütün gün ikinci evinde yönsüz kalıyor; gelir ve değer duygunla ilgili kararlar bugün netleşmeyebilir, mevcut bütçeni korumak daha iyi. Gece yarısını izleyen saatlerde Ay'ın beşinci evindeki Uranüs'le karesi keyif ve yaratıcılık alanında ani bir istek getirebilir. Güneş'in dokuzuncu evinden üçüncü evindeki Chiron'a karşıtlığı ise yazışmalarda eski bir hassasiyeti ortaya çıkarabilir.

Maddi olarak kariyer evindeki Merkür yavaşlıyor; iş yerinde sunulan bir teklif ya da ödeme belgesi beklediğinden geç gelebilir. Bütün rakamları yazılı kayda geçir. Ek gelir fikirlerini not et ama bugün harekete geçme.

Gelelim aşka. Kariyer evindeki geriye giden Venüs iş ortamından biriyle olan ilişkiyi yeniden değerlendirmeni sağlıyor. Partnerinle işin duygusal yükünü paylaşmak rahatlatır. Bekar Kova ise çalışma ortamında kurulan sohbeti ölçülü bir dille sürdürmeli. Akşam yemeğini sakin bir ortamda ye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…