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Kova Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Akrep sezonu kariyer alanını aydınlatıyor; Güneş öğlen burç değiştirirken iş yerinde göz önünde olma, sorumluluk alma ya da bir unvanı düşünme isteği artabilir. Daha sabahın ilk ışıklarında Ay'ın Merkür'le üçgeni, toplantı ya da sunumda kendini ifade etmeni kolaylaştırıyor. Önemli bir konuşmayı öğleden önce yapmak iyi sonuç verir.

Maddi olarak maaş, prim ya da ek iş teklifi gündeme gelebilir. Merkür yarın geriye dönmeden önce rakamları yazılı hale getirmeyi unutma; sözlü kalan her şey sonradan tartışma yaratabilir. Geçmiş döneme ait bir ödemeyi de sorgulamak için doğru bir zaman.

Gelelim aşka. Retro Venüs, işyerinde tanıdığın biriyle aranızdaki bağı yeniden tartmanı istiyor. Partnerinle iş yoğunluğu yüzünden azalan zamanı konuşmak ilişkiyi rahatlatır. Bekar Kova ise çalışma hayatındaki bir sohbetin romantik boyuta evrilmesine acele etmeden yaklaşmalı. Akşam yürüyüşü zihnini boşaltır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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