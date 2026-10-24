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Kova Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay üçüncü evinden geçerken konuşmak, yazmak ve yakın çevrenle iletişim kurmak bugün keyifli. Mars ve Jüpiter'in Ay'la kurduğu üçgenler ortaklık alanında canlılık getiriyor; bir iş birliği teklifi ya da ikili bir anlaşma gündeme gelebilir. Merkür'ün geri yürüyüşü kariyer evinden geçiyor, bu yüzden iş yazışmalarında açık ve kısa cümleler kur.

Maddi olarak bir ortağınla ya da arkadaşınla yapılacak gelir paylaşımı için bugün net bir çerçeve çizmek mümkün. Sözlü kalan her anlaşmayı bir mesajla teyit etmek ileride sorun çıkmasını önler.

Gelelim aşka. Venüs öğle saatinde Terazi'ye dönerken uzak bir yere ya da farklı bir kültüre duyduğun merakı canlandırıyor. Partnerinle birlikte yeni bir şey denemek ilişkiyi tazeler. Bekar Kova ise ilgisini çeken biriyle konuşurken kendi hayal dünyasını anlatmaktan çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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