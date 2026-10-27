Sevgili Kova, Plüton burcunda ilerlerken sabah ona üçgen yapan Ay, kendi yolunu çizme konusundaki cesaretini artırıyor. Ay beşinci evinde yaratıcılık alanında, öğlen Uranüs'le buluşunca ani bir proje fikri doğurabilir. İşte bunu not al ama paylaşmadan önce olgunlaştır.

Maddi olarak Satürn üçüncü evinde iletişim ve kısa yolculuk giderlerinde dikkat istiyor; akşamki sekstil, yazılı bir bütçe tutmanı kolaylaştırır. Mars ve Jüpiter yedinci evinde ortak harcamaları ve sözleşmeleri hareketlendiriyor. Rakamları ortaklarınla ayrı ayrı doğrula. Telefon ve internet faturalarını kontrol etmek küçük bir tasarruf sağlar.

Peki ya aşk? Venüs dokuzuncu evinde geri hareket ederken Chiron karşıtlığı, uzak mesafeli ya da farklı görüşlere sahip birine duyduğun yakınlıkta kırılganlık yaratabilir. Partnerine yapacağın eğlenceli bir sürpriz havayı yumuşatır. Bekar Kova ise beklenmedik bir yerde karşılaştığı ilginç birine kapıyı aralamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…