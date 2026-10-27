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Kova Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Plüton burcunda ilerlerken sabah ona üçgen yapan Ay, kendi yolunu çizme konusundaki cesaretini artırıyor. Ay beşinci evinde yaratıcılık alanında, öğlen Uranüs'le buluşunca ani bir proje fikri doğurabilir. İşte bunu not al ama paylaşmadan önce olgunlaştır.

Maddi olarak Satürn üçüncü evinde iletişim ve kısa yolculuk giderlerinde dikkat istiyor; akşamki sekstil, yazılı bir bütçe tutmanı kolaylaştırır. Mars ve Jüpiter yedinci evinde ortak harcamaları ve sözleşmeleri hareketlendiriyor. Rakamları ortaklarınla ayrı ayrı doğrula. Telefon ve internet faturalarını kontrol etmek küçük bir tasarruf sağlar.

Peki ya aşk? Venüs dokuzuncu evinde geri hareket ederken Chiron karşıtlığı, uzak mesafeli ya da farklı görüşlere sahip birine duyduğun yakınlıkta kırılganlık yaratabilir. Partnerine yapacağın eğlenceli bir sürpriz havayı yumuşatır. Bekar Kova ise beklenmedik bir yerde karşılaştığı ilginç birine kapıyı aralamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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