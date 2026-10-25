Sevgili Kova, Boğa Dolunayı ev, aile ve kökler alanında doğuyor; evdeki bir konunun, bir aile meselesinin ya da bir taşınma kararının bugün netleştiği hissediliyor. Sabah Dolunayı ile birlikte Ay'ın Plüton'la kuracağı kare kendi içindeki dönüşümü tetikliyor. Güneş kariyer alanında olduğu için iş ile ev arasında denge kurmak gerekebilir.

Maddi olarak ev giderleri, kira ya da bir aile harcaması sonuca bağlanabilir. Merkür geri giderken iş yerindeki ödeme yazışmalarında eksik bilgi çıkabilir; belgeleri bir kez daha gözden geçir.

Gelelim aşka. Venüs dokuzuncu evinden Ay'la karşı karşıya gelirken uzaktaki bir ilgi ya da farklı bir hayat tarzına duyulan merak canlanıyor. Partnerinle evde sakin bir akşam geçirmek bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise aile çevresinde söylenen bir tanıştırma önerisini nazikçe dinleyip acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…