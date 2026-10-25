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Kova Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Boğa Dolunayı ev, aile ve kökler alanında doğuyor; evdeki bir konunun, bir aile meselesinin ya da bir taşınma kararının bugün netleştiği hissediliyor. Sabah Dolunayı ile birlikte Ay'ın Plüton'la kuracağı kare kendi içindeki dönüşümü tetikliyor. Güneş kariyer alanında olduğu için iş ile ev arasında denge kurmak gerekebilir.

Maddi olarak ev giderleri, kira ya da bir aile harcaması sonuca bağlanabilir. Merkür geri giderken iş yerindeki ödeme yazışmalarında eksik bilgi çıkabilir; belgeleri bir kez daha gözden geçir.

Gelelim aşka. Venüs dokuzuncu evinden Ay'la karşı karşıya gelirken uzaktaki bir ilgi ya da farklı bir hayat tarzına duyulan merak canlanıyor. Partnerinle evde sakin bir akşam geçirmek bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise aile çevresinde söylenen bir tanıştırma önerisini nazikçe dinleyip acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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