Sevgili Kova, Ay beşinci evinde yaratıcılık alanında dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil, bir fikri hızla görünür hale getirmeni sağlıyor. Merkür kariyer evinde geri giderken öğle civarındaki uyumsuz açı, yöneticiyle konuşmanın yarım kalmasına ya da bir toplantının yeniden planlanmasına neden olabilir. Önemli konuları sözlü bırakma, kısa bir mesajla teyit et.

Maddi olarak akşam Ay'ın Jüpiter'le sekstili ortaklık veya sözleşmeden gelen bir fırsatı güçlendiriyor. Yedinci evdeki Mars ve Jüpiter ortak harcama ve anlaşmaları hareketlendirdiğinden her maddeyi karşılıklı onaylamak önemli. Cömert görünen bir teklif gelirse şartlarını yazılı iste.

Gelelim aşka. Ay aşk ve eğlence alanında olduğundan partnerinle yapacağın bir etkinlik ya da oyun gecesi ilişkiye neşe katar. Bekar Kova ise yaratıcı bir ortamda tanışacağı kişiyle hızlı bir uyum yakalayabilir. Gün sonunda sevdiğin biriyle paylaşacağın kısa bir kahkaha yükünü hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…