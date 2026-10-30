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Kova Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay altıncı evinde günlük düzeni ve iş akışını öne çıkarıyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni yarım kalan bir işi toparlamanı kolaylaştırıyor. Üçüncü evini ağırlaştıran Satürn yazışma ve iletişimde dikkat istiyor; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı gerginliği artırabilir. Mesajlarında sade bir dil seç.

Maddi olarak onuncu evde bulunan geri hareketli Merkür kariyer ve gelir planını yeniden değerlendirmeni istiyor. Yedinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter ortaklıkta büyük bir harcama ya da ortak yatırım fikri getirebilir. Pay ve sorumluluk dağılımını yazılı hale getir.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Venüs uzaklardan gelen bir mesajı ya da eski bir hayali canlandırabilir. Partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetme planı yapmak ilişkini tazeler. Bekar Kova ise bir eğitim ya da seyahat ortamında dikkat çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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