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Kova Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, güne gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay başlıyor ve yedinci evinde ilişkilerdeki hareketliliği artırıyor. Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek sekizinci evinde ortak para, borç ve derin bağlar alanını öne çıkarıyor. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı beşinci evindeki yaratıcı işlerde ani bir yön değişikliği getirebilir. Burcundaki Plüton dönüşüm duygunu sürdürüyor.

Maddi olarak onuncu evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi kariyer hedeflerini gelir beklentisiyle yeniden hizalıyor. Yedinci evin yükünü taşıyan Mars ve Jüpiter ortaklıkta pahalı bir kararı gündeme getirebilir. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum eğitim ve uzak mesafe masraflarında dengeli bir yol gösterebilir. Payları yazılı belirle.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Venüs uzak kalan bir bağlantıyı ya da ertelenmiş bir yolculuğu hatırlatıyor. Sabaha karşı süren uyumlu etki partnerinle bir plan yapmanı kolaylaştırır. Bekar Kova ise çevrimiçi bir sohbette ilgi çekici biriyle yakınlaşabilir, tanışmadan önce kısa bir görüntülü görüşme faydalı olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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