Sevgili Kova, Ay sabah erken saatlerde Aslan burcuna girerek yedinci evinde bir ilişkideki dengeyi gözler önüne seriyor. Sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni yazışma ve iletişim alanındaki belirsizliği yumuşatıyor. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi burcunda dönüşüm duygusunu güçlendiriyor, bu yüzden kendi sınırlarını fark et.

Maddi olarak onuncu eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür mesleki hedeflerle gelir beklentisini yeniden hizalatıyor. Yedinci evi üzerinde duran Mars ve Jüpiter ortak bir yatırım ya da büyük bir alışveriş fikri doğurabilir. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı beşinci evinde eğlence ya da yaratıcı iş yoluyla beklenmedik bir kazanç sunabilir.

Gelelim aşka. Dokuzuncu eve denk gelen geri hareketli Venüs uzak bir bağlantıyı ya da ertelenmiş bir yolculuk fikrini yeniden akla getiriyor. Ay ile Venüs arasındaki ilk saat gerilimi bunu hassaslaştırır. Partnerinle ortak bir plan üzerine hayal kurmak keyif verir. Bekar Kova ise bir kurs veya seyahat ortamında yeni biriyle tanışabilir. Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen bu ilgiyi güvenli kılıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…