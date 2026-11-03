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Kova Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, iş hayatında bir ampul yanıyor. Akşam 17.30'da onuncu evinde Güneş ile retro Merkür kavuşuyor. Bir projenin neden ilerlemediğini ya da kariyerinde hangi yöne dönmek istediğini bu saatlerde net görebilirsin. Fikrini hemen yöneticine sunma; önce kendi notlarına yaz, Merkür düzeldiğinde çok daha ikna edici bir dille paylaşırsın.

Başak'taki Ay sekizinci evinde ortak para, borç ve vergi konularını gündeme getiriyor. Sabah 08.50 ile 10.20 arası, bir ödeme planı ya da partnerinle ortak bütçe konuşması için uygun bir zemin hazırlıyor. Bu saatlerden sonra Ay boşlukta kaldığı için kredi başvurusu gibi adımları yarına ertele.

Aşkta yedinci evindeki Mars ve Jüpiter ilişkine canlılık katmaya devam ediyor. Öğleden sonra Jüpiter'in dokuzuncu evindeki retro Venüs'le kurduğu sekstil, uzaktaki biriyle bağ kurmayı ya da partnerinle eski bir tatil hayalini yeniden konuşmayı kolaylaştırıyor. Burcundaki Plüton sana kendini yeniden tanımla diyor; bu yenilenmeyi ilişkine yansıtmaktan çekinme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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