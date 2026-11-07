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Kova Burcu right-white
8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyerinde yeni bir sayfa açılmak üzere! Ay Akrep'te, kariyer ve başarı evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada doğacak Yeni Ay mesleki hayatında taze bir başlangıcın işaretini veriyor. Bu Pazar, önümüzdeki dönem için profesyonel hedeflerini belirlemek ve kendine cesur bir hayal kurmak için mükemmel.

Sabah burcundaki Plüton biraz yoğun hissettirebilir; içinde bir şeyleri kökten değiştirme isteği kabarıyor. Bu enerjiyi korkmadan kucakla, çünkü dönüşüm senin süper gücün. Öğleden sonra iş hayatınla ilgili kafanda netleşen bir fikir, haftaya güçlü bir başlangıç yapmanı sağlayacak.

Pazar olduğunu da unutma, kendine dinlenme izni ver. Aslan'daki Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde canlılık yaratıyor. Partnerli Kova, sevdiğiyle birlikte eğlenceli bir Pazar aktivitesi yaparak enerjisini paylaşabilir. Bekar Kova ise karizmatik ve kendinden emin biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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