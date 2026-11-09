Sevgili Kova, sosyal hayatın bugün renkleniyor! Öğleye doğru Ay Yay'a, arkadaşlık ve hayaller evine geçiyor. Bir grup buluşması, bir arkadaş daveti ya da ortak bir proje için mükemmel bir gün. Etrafındaki insanlar sana ilham veriyor, sen de onlara.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı ilişkiler evinde tatlı bir kıvılcım yaratıyor. Partnerinle aranızdaki çekim güçleniyor; bekar Kova ise sabah saatlerinde ilgi çekici biriyle karşılaşabilir. Öğleden sonra burcundaki Plüton'la uyum kuran Ay, içindeki gücü ve kararlılığı hissettiriyor.

Akşam ise eğlence ve aşk evinde sürprizler var! Beklenmedik bir davet, spontane bir plan ya da kalbini hızlandıran bir mesaj gelebilir. Bugün plan yapmak yerine akışa bırakmak sana çok daha keyifli bir gece yaşatacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…