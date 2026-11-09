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Kova Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sosyal hayatın bugün renkleniyor! Öğleye doğru Ay Yay'a, arkadaşlık ve hayaller evine geçiyor. Bir grup buluşması, bir arkadaş daveti ya da ortak bir proje için mükemmel bir gün. Etrafındaki insanlar sana ilham veriyor, sen de onlara.

Sabah Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı ilişkiler evinde tatlı bir kıvılcım yaratıyor. Partnerinle aranızdaki çekim güçleniyor; bekar Kova ise sabah saatlerinde ilgi çekici biriyle karşılaşabilir. Öğleden sonra burcundaki Plüton'la uyum kuran Ay, içindeki gücü ve kararlılığı hissettiriyor.

Akşam ise eğlence ve aşk evinde sürprizler var! Beklenmedik bir davet, spontane bir plan ya da kalbini hızlandıran bir mesaj gelebilir. Bugün plan yapmak yerine akışa bırakmak sana çok daha keyifli bir gece yaşatacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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