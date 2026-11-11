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Kova Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ay bugün arkadaşlar ve hayaller evinde ilerliyor ve ilişkiler evindeki Mars ile Jüpiter'e üçgen yapıyor. Etrafındaki insanlar sana enerji veriyor; bir arkadaş grubuyla buluşmak, ortak bir projeye katılmak ya da bir topluluk etkinliğinde yer almak bugün çok keyifli olabilir.

İkili ilişkilerde sıcak ve cömert bir hava var. Bekar Kovalar, sosyal bir ortamda kendine güveni yüksek, neşeli biriyle tanışabilir. Partnerli Kovalar içinse partnerinin heyecanına eşlik etmek, aradaki bağı güçlendirecek. Ona alan tanıdığın kadar destek de verdiğini hissettir.

Merkür kariyer evinde yarın düz harekete geçiyor. İşte uzun süredir beklediğin bir cevap ya da netlik çok yakında geliyor. Bugün sadece hazırlığını tamamla ve sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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