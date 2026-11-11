Ay bugün arkadaşlar ve hayaller evinde ilerliyor ve ilişkiler evindeki Mars ile Jüpiter'e üçgen yapıyor. Etrafındaki insanlar sana enerji veriyor; bir arkadaş grubuyla buluşmak, ortak bir projeye katılmak ya da bir topluluk etkinliğinde yer almak bugün çok keyifli olabilir.

İkili ilişkilerde sıcak ve cömert bir hava var. Bekar Kovalar, sosyal bir ortamda kendine güveni yüksek, neşeli biriyle tanışabilir. Partnerli Kovalar içinse partnerinin heyecanına eşlik etmek, aradaki bağı güçlendirecek. Ona alan tanıdığın kadar destek de verdiğini hissettir.

Merkür kariyer evinde yarın düz harekete geçiyor. İşte uzun süredir beklediğin bir cevap ya da netlik çok yakında geliyor. Bugün sadece hazırlığını tamamla ve sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…