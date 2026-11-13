Ay, burcuna geçmeden önceki son durağında, yani iç dünyanı temsil eden evde dinleniyor. Bugün sessiz bir mola, düşüncelerini toparlamak ve zihnini boşaltmak için çok uygun. Yarın Ay burcuna geçtiğinde kendini çok daha canlı hissedeceksin; bugün bu hazırlığın günü.

Burcundaki Plüton dönüşümü sakince sürdürüyor ve yöneticin Satürn'ün geri hareketi, geçmişte yarım bıraktığın bir konuya yeniden bakmanı öneriyor. Eski bir dosyayı toparlamak, bir fikri sonlandırmak, rahatlatıcı olacak. Kendine yarım saatlik bir sessiz zaman tanı.

Bekar Kovalar, düşünmeye vakit ayırırken biri aklına gelebilir; bu bir işaret olabilir. Partneri olanlar, sakin bir akşam sohbetiyle bağlarını tazeleyebilir.