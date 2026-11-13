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Kova Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ay, burcuna geçmeden önceki son durağında, yani iç dünyanı temsil eden evde dinleniyor. Bugün sessiz bir mola, düşüncelerini toparlamak ve zihnini boşaltmak için çok uygun. Yarın Ay burcuna geçtiğinde kendini çok daha canlı hissedeceksin; bugün bu hazırlığın günü.

Burcundaki Plüton dönüşümü sakince sürdürüyor ve yöneticin Satürn'ün geri hareketi, geçmişte yarım bıraktığın bir konuya yeniden bakmanı öneriyor. Eski bir dosyayı toparlamak, bir fikri sonlandırmak, rahatlatıcı olacak. Kendine yarım saatlik bir sessiz zaman tanı.

Bekar Kovalar, düşünmeye vakit ayırırken biri aklına gelebilir; bu bir işaret olabilir. Partneri olanlar, sakin bir akşam sohbetiyle bağlarını tazeleyebilir.

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astroirem
Astroloji Editörü
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